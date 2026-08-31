מיכל הקטנה נחשפת: "הפחד להישאר היה גדול מהפחד ללכת"

מיכל הקטנה שיתפה אמש (ראשון) את עוקביה ברשתות החברתיות בתהליך הגירושין המורכב ובחיים שאחרי, כשהיא עונה בגילוי לב על שאלות נוקבות מתוך סשן שאלות-תשובות שערכה.

כשנשאלה האם לא פחדה להתגרש ולהישאר לבד עם כל האחריות על הילדים, השיבה מיכל: "בטח שפחדתי. פחדתי מאוד!!!! ידעתי מהרגע שאני עושה את הצעד הזה, האחריות על שישה ילדים, הבית, הפרנסה וכל היומיום תהיה כמעט כולה עליי. לא ככה דמיינתי שהחיים שלי ייראו."

מיכל הוסיפה והסבירה מה הוביל אותה לקבל את ההחלטה הדרמטית: "הגיע רגע שבו הפחד להישאר היה גדול יותר מהפחד ללכת. הבנתי שאני לא יכולה ללמד את הילדים שלי על אהבה, ערכים, כבוד, אמון, ביטחון וערך עצמי, אם אני לא בוחרת את אותם הדברים גם עבור עצמי."

בהמשך הדגישה את מחויבותה למשפחה: "אז לקחתי אחריות ובחרתי לצאת לדרך חדשה. לא כי ידעתי שיהיה קל, אלא כי ידעתי שלא משנה כמה קשה יהיה, אני אעשה הכל כדי שלילדים שלי יהיה הכי טוב. היום אני יודעת שאומץ הוא לא לא לפחד. אומץ הוא לפחד מאוד, ובכל זאת לבחור לקום, לבחור בעצמך ולבנות את החיים מחדש!"

בנוסף, עוקבת נוספת שאלה לגבי נוכחותו של האב בחיי הילדים והעובדה שמיכל נמצאת איתם מסביב לשעון. מיכל סיפקה תשובה קצרה וישירה שחשפה את שגרת יומם: "כן, הילדים גרים ונמצאים איתי 24/7. אבא שלהם רואה אותם 4 שעות בשבוע."