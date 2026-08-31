המ"פ התקפל: לא ישפוט את החיילים שלא סרבו פקודה

סערת הנסיעה. מפקד הפלוגה של הבני"שים בגדוד רותם חזר בו ולא ישפוט את שאר לוחמי המחלקה - אלו שלא סרבו פקודה.

לסרוגים נודע כי אחרי שאתמול נשפטה מחלקת הבני"ש שסרבה פקודה לנסיעה עם פרמדיקית בנמ"ר והלוחמים נידונו ל-5 ו-10 ימי מחבוש, זומנו שאר לוחמי המחלקה למשפט אצל המ"פ.

הלוחמים התלוננו כי אי אפשר לשפוט אותם על כך שלא סרבו פקודה, ולמעשה לא עברו אף עבירה. הבוקר, הודיעו המפקדים ללוחמים, כי המשפט בוטל ובמקומו תתקיים שיחה עם המ"פ על התקרית.

האירוע שהוביל לסירוב

האירוע התרחש בסוף השבוע, כאשר כוח מגדוד רותם של גבעתי, המורכב מלוחמים תלמידי ישיבות, נדרש לצאת לפעילות מבצעית ברצועת עזה. במסגרת המשימה נדרש הכוח לבצע סיור מבצעי בנמ"ר.

בשלב מסוים התברר ללוחמים כי פראמדיקית תצטרף לכוח. על פי הפרטים שנמסרו, השלושה סירבו לעלות לנמ"ר יחד איתה ועוד 5 לוחמים סרבו

הסירוב הוביל לביטול הפעילות המבצעית. בעקבות האירוע הוחלט כי הלוחמים יועמדו לדין משמעתי, וכאמור, נגזרו עליהם 10 ימי מחבוש ללוחמים שסרבו ו-5 ימי מחבוש לשאר הכוח שלא ביצע את המשימה.

על שאר המחלקה נגזר ריתוק לבסיס עד לסיום הפשרה.