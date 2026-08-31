"אנחנו לא מחרימים את נתניהו, זה קשקוש"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד התייחס הבוקר (שני) בגלי צה"ל להצטרפותו של סגלוביץ' לרע"מ, וטען: "אני חושב שסגלוביץ' טועה בהצטרפות שלו לרע"ם, היו לנו שיחות ארוכות על הנושא הזה - אבל לפחות הוא עושה את מה שהוא מאמין בו, אני מעריך אותו על כך".
בנוסף הוא נשאל האם האופוזיציה מחרימה את ראש הממשלה נתניהו ואמר: "זה קשקוש גמור, הוא מעולם לא הרים טלפון, גישש או רצה להקים איתנו ממשלה - זו אגדה, נתניהו בחר להיות עם המפלגות הללו בקואליציה".
נזכיר כי סרטון של קמפיין הליכוד, עורר אמש סערה, לאחר שנתניהו הוצג בו כילד שעובר חרם כיתתי. חלקים בימין טענו כי זו אנלוגיה נכונה, וכי שאר המפלגות אכן מחרימות את נתניהו - ומנגד חלקים בימין טענו כי מדובר בקמפיין בו נתניהו מעוניין להכשיר את הקרקע לקראת ישיבה עם גדי איזנקוט בממשלה הבאה, ולדחוק החוצה את עוצמה יהודית.
0 טלפונים לאחדות היו פה. זה דווקא מעולה שהכל צף עכשיו כי נמאס מכל הפוליטיקאים שמסובבים אותנו