"אנחנו לא מחרימים את נתניהו, זה קשקוש"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד התייחס הבוקר (שני) בגלי צה"ל להצטרפותו של סגלוביץ' לרע"מ, וטען: "אני חושב שסגלוביץ' טועה בהצטרפות שלו לרע"ם, היו לנו שיחות ארוכות על הנושא הזה - אבל לפחות הוא עושה את מה שהוא מאמין בו, אני מעריך אותו על כך".

בנוסף הוא נשאל האם האופוזיציה מחרימה את ראש הממשלה נתניהו ואמר: "זה קשקוש גמור, הוא מעולם לא הרים טלפון, גישש או רצה להקים איתנו ממשלה - זו אגדה, נתניהו בחר להיות עם המפלגות הללו בקואליציה".