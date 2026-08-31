הרב אברהם סתיו: "צה"ל לא יכול להתנהל כמו שכונה"

הרב אברהם סתיו ( אביב נווה )

הרב אברהם סתיו התייחס היום (שני) לסערה הציבורית שנרשמה בעקבות סירובם של לוחמי גבעתי לעלות על נגמ"ש נמ"ר יחד עם פרמידיקית, זאת לאחר שהם נשפטו אמש ל-10 ימי מחבוש בכלא צבאי.

"אני נמצא עכשיו באימון לפני לחימה בצאלים ומדמיין שמפקד המטבח יחליט שדג זה לא בשר וחיילים צמחונים וטבעונים יכולים לאכול טונה" כתב הרב סתיו. "אישית אני מסכים איתו. הקדשתי פרק בספר שלי על צמחונות יהודית להראות שדג זה לא בדיוק בשר. אבל לא סביר בעיניי שהוא זה שיקבל החלטה כזו עבור החברים הצמחונים שלי בסוללה שמאמינים אחרת". הרב הבהיר כי "צה"ל לא יכול להתנהל כמו שכונה. אי אפשר שלפני פעילות מבצעית כל חייל יעשה שאלת רב. אבל גם אי אפשר לדרוש מלוחמים שומרי מצוות להתיישר לסטנדרט הלכתי שהרבנות הצבאית אישרה בשעת חירום והמפקדים הולכים ושוחקים אותו בימי שגרה".

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"אין לי כוונה לעשות משפט שדה ברשת, לא ללוחמים ולא למפקדים בגדוד רותם גבעתי" הדגיש. "אני מלא הערכה עמוקה ותודה גדולה מנשוא לכל מי שמוכן להקדיש את כל כוחותיו ואפילו להקריב את חייו למעננו".

עם זאת, הרב סתיו ציין כי הוא "כן רוצה לדרוש מהפיקוד הבכיר בצה"ל לקחת בהרבה יותר תשומת לב את בקשות הלוחמים הדתיים (וכמובן גם כאלו של אתאיסטים שלא רוצים לשמוע תכנים דתיים - לשאלתכם). עצם השירות במסגרת מעורבת הוא קרבן גדול עבור רבים. וכשיש תחושה שלא רואים אותו, ומנסים רק לקחת עוד - זה עשוי להוביל למשברים".

בסיכום דבריו הרב סתיו הציג "בקשה גם מאחיי הלוחמים: לא לחתור למשברים, וודאי לא מתוקשרים. יש איגוד ישיבות, יש רבצ"ר בעל אוזן קשבת, יש מפקדים עם רגישות בין האוזניים. נסו להנמיך להבות, מאלו יש לנו מספיק".