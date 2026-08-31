עופר וינטר תוקף: יש רק דבר אחד שמסכן את גוש הימין

על רקע המתקפות החריפות במערכת הפוליטית והחשש בגוש הימין מאי-מעבר אחוז החסימה, יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תת-אלוף במיל' עופר וינטר, מגיב בפוסט נוקב ומשיב אש למבקריו.

"שמעתי שיש כאלה שאומרים שעמך ישראל מסכנת את מחנה הימין", פתח וינטר את דבריו, והציג רשימה של כשלים שלדבריו הם האיום האמיתי על המחנה ועל המדינה: "מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה עפיפונים מעזה. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה מאות משאיות סיוע לרצועה ביום. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה אלפי לוחמי נוח'בה מתחת לאף של כולנו, בעזה וביו״ש".

בהמשך דבריו התייחס וינטר גם לסוגיות האזרחיות והחברתיות שעל סדר היום: "מה שמסכן את מחנה הימין זה שמאפשרים השתמטות מצה״ל ולא נאבקים על שילוב החרדים. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה שאלה שנותנים ונלחמים – לא מקבלים את מה שהם חייבים לקבל".