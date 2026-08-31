עופר וינטר תוקף: יש רק דבר אחד שמסכן את גוש הימין

על רקע המתקפות החריפות במערכת הפוליטית והחשש בגוש הימין מאי-מעבר אחוז החסימה, יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תת-אלוף במיל' עופר וינטר, מגיב בפוסט נוקב ומשיב אש למבקריו.
"שמעתי שיש כאלה שאומרים שעמך ישראל מסכנת את מחנה הימין", פתח וינטר את דבריו, והציג רשימה של כשלים שלדבריו הם האיום האמיתי על המחנה ועל המדינה: "מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה עפיפונים מעזה. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה מאות משאיות סיוע לרצועה ביום. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה אלפי לוחמי נוח'בה מתחת לאף של כולנו, בעזה וביו״ש".
בהמשך דבריו התייחס וינטר גם לסוגיות האזרחיות והחברתיות שעל סדר היום: "מה שמסכן את מחנה הימין זה שמאפשרים השתמטות מצה״ל ולא נאבקים על שילוב החרדים. מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה שאלה שנותנים ונלחמים – לא מקבלים את מה שהם חייבים לקבל".
וינטר קורא לציבור המצביעים לבצע שינוי תפיסתי ומבהיר כי מפלגתו מציעה חלופה נקייה למנהיגות הקיימת: "רוצים לשנות את זה? אתם באמת חושבים שתבחרו אותו דבר ותקבלו משהו שונה? יש רק אפשרות אחת אמיתית לשינוי במחנה הימין ובכלל – אנשים חדשים, שלא לקחו חלק בכשלים של השבעה באוקטובר. אנשים חדשים שיעסקו יותר במנהיגות ופחות בפוליטיקה".
את דבריו חתם במסר חד משמעי לגבי מיקומה הפוליטי של סיעתו: "אנחנו חלק ממחנה הימין, אבל לא עובדים אצל אף אחד, רק אצל עם ישראל".
"אלפי לוחמי נוח'בה מתחת לאף" - האמירה הזו מציבה מראה נוקבת מול מחדלי הממשלה! כשהביטחון הלאומי משועבד לשיקולים פוליטיים האזרחים משלמים את המחיר! ישראל חייבת מנהיגות שקולה ושומרת חוק