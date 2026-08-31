מרדכי דוד מצטרף למפלגת הימין

פעיל הימין מרדכי דוד יקח חלק בקמפיין של בן גביר ויקבל תפקיד בשכר במטה הצעירים של המפלגה, כך דיווח בר שם אור, בצינור, בחדשות 13.
עוד דווח כי יחד איתו מי שעוד קיבלו תפקידים בשכר בקמפיין, הם ויקטור שריקי שהתמודד לאחרונה בפריימריז בליכוד על משבצת הצעירים והפסיד, וזיו ברנס איש המילואים ששר הביטחון ישראל כץ ניסה להתערב כדי למנוע את הדחתו ממילואים.
מי שאחראי למהלך הוא אלירן דהן, משפיען הרשת הימני שהפך למקורב לבן גביר וחלק מהכוורת המצומצמת של השר.
נזכיר כי בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר, התעוררה מחלוקת קשה בשבוע שעבר, לאחר שנתניהו קרא לבן גביר להתאחד עם סמוטריץ', "בכדי להציל את גוש הימין". אלא שבן גביר אמר לנתניהו שהוא לא מטוטמם וכי הוא מבין כי כל המהלך נועד בכדי להחליש את כוחו הפוליטי.
כשהצבעתי ליכוד כל חיי האמנתי בהדר ביתאר, עכשיו מחלקים משכורות למאכערים וצריך להחזיר את הערכים האמיתיים