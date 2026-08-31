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חדשות פוליטי מדיני

מרדכי דוד מצטרף למפלגת הימין

דיווח: פעיל הימין מרדכי דוד מצטרף למפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות השר בן גביר. לטענת בר שם אור, המהלך נועד להביא קולות מהליכוד למפלגה

10:01
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מרדכי דוד ((צילום: חיים גולדברג, פלאש 90))

פעיל הימין מרדכי דוד יקח חלק בקמפיין של בן גביר ויקבל תפקיד בשכר במטה הצעירים של המפלגה, כך דיווח בר שם אור, בצינור, בחדשות 13.

עוד דווח כי יחד איתו מי שעוד קיבלו תפקידים בשכר בקמפיין, הם ויקטור שריקי שהתמודד לאחרונה בפריימריז בליכוד על משבצת הצעירים והפסיד, וזיו ברנס איש המילואים ששר הביטחון ישראל כץ ניסה להתערב כדי למנוע את הדחתו ממילואים.

מי שאחראי למהלך הוא אלירן דהן, משפיען הרשת הימני שהפך למקורב לבן גביר וחלק מהכוורת המצומצמת של השר.

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נזכיר כי בין ראש הממשלה נתניהו לשר בן גביר, התעוררה מחלוקת קשה בשבוע שעבר, לאחר שנתניהו קרא לבן גביר להתאחד עם סמוטריץ', "בכדי להציל את גוש הימין". אלא שבן גביר אמר לנתניהו שהוא לא מטוטמם וכי הוא מבין כי כל המהלך נועד בכדי להחליש את כוחו הפוליטי.

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יפית
לפני 38 דקות

כשהצבעתי ליכוד כל חיי האמנתי בהדר ביתאר, עכשיו מחלקים משכורות למאכערים וצריך להחזיר את הערכים האמיתיים
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