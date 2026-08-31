הגולשים זועמים: עדי בוזגלו חושבת שכולנו מטומטמים?

עדי בוזגלו ( חשבון האינסטגרם של עדי בוזגלו )

אתמול (ראשון) עדי בוזגלו העלתה סרטון בו היא משתפת בקושי שלה עם לקות השמיעה. אחרי שהתקשתה להגיד מילה במהלך צילומי קמפיין, היא פרצה בבכי וסיפרה לעוקבים על התסכול שמלווה אותה ועל הרגעים שבהם היא פשוט לא מצליחה להבין או להגיד מילים מסוימות.

"לא ממש קנו את זה" אבל לצד לא מעט תגובות מחזקות, היו גם כאלה שלא ממש קנו את זה. בימים אלה בוזגלו משתתפת יחד עם בעלה אסי ב"פאוור קאפל", וכשהגמר מתקרב והם יצטרכו את הקולות של הקהל, היו גולשים שטענו שהתזמון של הסרטון ממש לא מקרי.

פאוור קאפל ( צילום מסך רשת 13 )

"קלף לקות השמיעה"

בתגובות ברשת היו הרבה שטענו שהיא מוציאה עכשיו את "קלף לקות השמיעה" כדי לקבל אהדה מהקהל, ואולי גם עוד כמה הצבעות בדרך לגמר. אחרים כתבו שהקושי שלה אמנם אמיתי, אבל תהו למה דווקא עכשיו, רגע לפני שהקהל הוא זה שיכול לקבוע את גורלם בתוכנית, היא בחרה לפתוח אותו בצורה כזאת.

אז מה אתם חושבים - מדובר בשיתוף אמיתי וכנה, או שהתזמון רגע לפני הגמר באמת קצת מחשיד? כתבו לנו בתגובות.