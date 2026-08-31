איחוד האמירויות: כטב"ם איראני יורט מעל המים הטריטוריאליים שלנו 

התקיפות במפרץ: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע הבוקר (שני) כי חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאוייש איראני מעל המים הטריטוריאליים של המדינה. היירוט מגיע על רקע המתקפה האיראנית כנגד מטרות אמריקניות במזחר התיכון, בתגובה לתקיפה של צבא ארה"ב אמש באי לאראק הסמוך למיצרי הורמוז.

כאמור, משמרות המהפכה הודיעו הלילה כי כי תקפו בסיסים אמריקניים בירדן כתגובה לתקיפת ארה"ב בלאראק, כשבעמאן דיווחו על שמיעת פיצוצים בעקבות השיגורים. בהמשך, הצבא הירדני עדכנן כי יירט שמונה טילים שחדרו למרחב האווירי שלה. במקביל, בדיווחים מאיראן נטען כי טילים שוגרו גם לעבר ספינות של הצבא האמריקני במיצרי הורמוז.

לטענת משמרות המהפכה, בתקיפה האמריקנית היו הרוגים ופצועים מקרב לוחמים ואזרחים. דובר משמרות המהפכה החריף את האיומים וטען כי מדובר ב"טעות אסטרטגית וקטלנית" של ממשל טראמפ, כשהזהיר כי הפעולה האמריקנית "תיענה בעונש".

ההתפתחויות מגיעות לאחר שכוחות אמריקניים תקפו שני משגרים איראניים באי לאראק. לדברי בכיר אמריקני, הכוחות זיהו אנשי משמרות המהפכה נערכים לשיגור רקטות שנועדו להטיל מוקשים ימיים במצר הורמוז.

פיקוד המרכז האמריקני הגדיר את התקיפה כפעולה "מוגבלת ומדויקת" שנועדה להסיר איום מיידי על נתיבי השיט. בוושינגטון טוענים כי המהלך נועד להגן על ספינות אזרחיות ומסחריות ולמנוע ניסיון איראני מחודש לשבש את התנועה במחצר האסטרטגי.

מדובר בתקיפה אמריקנית ראשונה בשטח איראן זה כחודש, והיא מגיעה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הזהיר כי ארה"ב לא תאפשר לטהראן לשוב ולהציב מוקשים במצר הורמוז.