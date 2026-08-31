בפעילות בשכם: נעצר מבוקש שהשתייך בעבר ל"גוב האריות"

המאבק בטרור: לוחמי הימ"מ פעלו הלילה (בין ראשון לשני) בעיר שכם, שם עצרו מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור והשתייך בעבר לארגון הטרור "גוב האריות". המבוקש הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי.

לפי הודעת המשטרה וצה"ל, המבוקש בן ה-37 היה דרוש למעצר מימי פעילותו בעבר בהתארגנות הטרור ׳גוב האריות׳ בשכם, שסוכלה על ידי כוחות הביטחון בשנת 2022. לאורך התקופה פעל המבוקש לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל.

עם קבלת ההכוונה המודיעינית, נערכו לוחמי הימ״מ למעצרו. הלוחמים הפתיעו את המבוקש בהגעה סמויה וחשאית לביתו ועצרו אותו. במשטרה ציינו כי אין נפגעים לכוחותינו.