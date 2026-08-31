נתניהו הגיע לערוץ 14; זה מה שהצופים עשו

התייצבותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש באולפן "הפטריוטים" בערוץ 14 העניקה זריקת מרץ משמעותית לתוכנית, והביאה עמה זינוק בנתוני הצפייה לאחר תקופה חלשה יחסית ברייטינג.

בגזרת הפריים טיים, התוכנית "מאסטר שף" בקשת 12 מובילה את הטבלה עם 12.6% צפייה. מיד אחריה התברגה תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, שהשיגה נתון נאה של 9.2% והצליחה לעקוף את "דה וויס" ברשת 13 שרשמה 8.8%. במקום הרביעי ניצבת "ארבע חתונות" בכאן 11 עם 4.9%.

במהדורות החדשות המרכזיות, חדשות 12 שומרת על הובלה ברורה בראש הטבלה עם 12.6% רייטינג. חדשות 14 תופסת את המקום השני עם 6.2%, כשהיא מקדימה את חדשות 13 שרשמה 5.5%. מהדורת חדשות 11 מגיעה למקום הרביעי עם 3.8%, ומהדורת החדשות של i24NEWS סוגרת את הרשימה עם 1.6%.