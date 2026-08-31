נפרדים מהחופש עם טעם מתוק: פיצות שוקולד שכולם יאהבו

רגע לפני שחוזרים לשגרה, זה בדיוק הקינוח שכיף להכין יחד: פיצות אישיות עם שוקולד והמון תוספות, שכל אחד יכול להרכיב בדיוק כמו שהוא אוהב.
המצרכים לכ-6 פיצות אישיות
לבצק:
- 2 כוסות קמח
- 1 גביע יוגורט טבעי
- 2 כפיות אבקת אפייה
- 2 כפות סוכר1 כף שמן
- קורט מלח
לתוספות:
- ממרח שוקולד
- בננות פרוסות
- תותים חתוכים
- עוגיות שוקולד מפוררות
- שוקולד לבן או חלב קצוץ
- אבקת סוכר
אופן ההכנה
הבצק: מחממים תנור ל-200 מעלות. מערבבים את הקמח, אבקת האפייה, הסוכר והמלח. מוסיפים יוגורט ושמן ולשים עד לקבלת בצק רך ונוח לעבודה.
העיצוב: מחלקים את הבצק לכ-6 כדורים, מרדדים כל כדור לפיצה אישית ומניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה.
האפייה: אופים כ-10-12 דקות, עד שהבצק אפוי וזהוב קלות בקצוות.
השוקולד: מוציאים מהתנור ומורחים מיד ממרח שוקולד על הבצק החם.
התוספות: מוסיפים בננות, תותים, עוגיות מפוררות, חתיכות שוקולד או כל תוספת שאוהבים ומגישים חם.