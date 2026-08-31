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מתוק לסיום החופש

נפרדים מהחופש עם טעם מתוק: פיצות שוקולד שכולם יאהבו

רגע לפני שנפרדים מהחופש הגדול, מכינים פיצות מתוקות עם בצק זהוב, שוקולד נמס והמון תוספות שאוהבים. מתכון קל, כיפי ומושלם לכל המשפחה

09:12
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פיצות שוקולד (צילום: AI)

רגע לפני שחוזרים לשגרה, זה בדיוק הקינוח שכיף להכין יחד: פיצות אישיות עם שוקולד והמון תוספות, שכל אחד יכול להרכיב בדיוק כמו שהוא אוהב.

המצרכים לכ-6 פיצות אישיות

לבצק:

  • 2 כוסות קמח
  • 1 גביע יוגורט טבעי
  • 2 כפיות אבקת אפייה
  • 2 כפות סוכר1 כף שמן
  • קורט מלח

לתוספות:

  • ממרח שוקולד
  • בננות פרוסות
  • תותים חתוכים
  • עוגיות שוקולד מפוררות
  • שוקולד לבן או חלב קצוץ
  • אבקת סוכר

אופן ההכנה

הבצק: מחממים תנור ל-200 מעלות. מערבבים את הקמח, אבקת האפייה, הסוכר והמלח. מוסיפים יוגורט ושמן ולשים עד לקבלת בצק רך ונוח לעבודה.

העיצוב: מחלקים את הבצק לכ-6 כדורים, מרדדים כל כדור לפיצה אישית ומניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה.

האפייה: אופים כ-10-12 דקות, עד שהבצק אפוי וזהוב קלות בקצוות.

השוקולד: מוציאים מהתנור ומורחים מיד ממרח שוקולד על הבצק החם.

התוספות: מוסיפים בננות, תותים, עוגיות מפוררות, חתיכות שוקולד או כל תוספת שאוהבים ומגישים חם.

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