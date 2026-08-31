השר לשעבר מהליכוד מודה: "אני לא חושב על פרישה"

הליכוד ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

השר לשעבר ויו"ר ועדת חוץ וביטחון, יולי אדלשטיין שהצטרף לאחרונה למפלגתו של גלעד ארדן, התראיין הבוקר (שני) ברדיו 103fm והתייחס לכך שמפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה.

"להגיד שאני קופץ מרוב שמחה כשאני רואה סקר? זה יהיה שקר", הודה אדלשטיין. "הייתי רוצה לראות עשרה מנדטים בסקרים, אבל זה לא המצב. ידענו שהדרישה להיכנס בין שני הגושים שעושים הכול כדי לרמוס אותך – זה לא יהיה קל. היינו מספיק שנים בכנסת, ואתנו החדשים שהצטרפו אלינו למרות שוקיבלו הצעות לשריון. בחרנו בדרך הזאת כדי לקדם רעיון, לא רק כדי להיבחר". יחד עם זאת הוא הוסיף: "אני לא חושב על פרישה. אם אני מאמין בחשיבות הרעיונות שאנחנו מקדמים ובצורך במפלגה כמו האחדות, למה שאהרהר על פרישה?", תהה. "אנחנו אנשים אחראים ואנחנו עושים הכול כדי להצליח במשימה, מבלי להתפשר על הדברים העקרוניים".

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בנוגע לשאלה האם יהיה איחוד סיעות במסגרת בלוק טכני עם כחול לבן, מפלגתו של בני גנץ, אמר: "אני מקווה מאוד שלא יהיו פערים, ונוכל לרוץ ביחד, אני לא נביא, אבל אני מקווה שהדברים יבשילו בימים הקרובים", ייחל השר לשעבר. "כרגיל, בפוליטיקה הדברים נסגרים לקראת הדקה ה-90. גם אם זה בלוק טכני צריך להסכים על העקרונות".

לסיום הוא אמר: "אני מקווה שיהיו איחודים, אם אנחנו כבר מפלגת האחדות. אני מקווה שהדברים יבשילו, אין כבר הרבה זמן. אנחנו מוכנים להתאחד עם כל מיני מפלגות שנמצאות בין הגושים, אבל צריך לוודא שאחרי הבחירות לא יתברר שמפלגה שמתאחדים איתה מוכנה להשלים לצד זה או אחר", הדגיש אדלשטיין. "כל ממשלה צרה תהיה תלויה בקיצונים, ולכן אנחנו חותרים למטרה מסוימת".