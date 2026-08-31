נטעלי שם טוב: זה המועמד המועדף עליי לראשות הממשלה

מפת הריצה בימין ממשיכה להתעצב: העיתונאית נטעלי שם טוב, שהצטרפה למפלגת "עמך ישראל" בהנהגת עופר וינטר, התראיינה הבוקר לתכניתם של עמיחי אתאלי וגדעון אוקו ב-103FM. בשיחה הסבירה שם טוב את ההבדל בין ביתה הפוליטי החדש למפלגות הימין הוותיקות, התייחסה למתקפות מצד ראש הממשלה והבהירה מדוע נתניהו עדיין עדיף בעיניה.

"עופר אמר שאם הוא היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר הוא היה מתפטר. זאת תפיסת האחריות שלו, אבל הוא לא קובע מי מנהיג את מחנה הימין ולא מי יהיה ראש הממשלה הבא", אמרה שם טוב. "הוא עבד להביא רשימה טובה, חדשה ונקייה מתוך התפיסה הזאת. ובאמת, זאת המפלגה היחידה שלא נגועה ב-7 באוקטובר".

היא הבהירה כי גם אם תוקם ממשלת ימין בראשות נתניהו, היא לא תוכל להיראות כפי שנראתה בעבר: "זו לא יכולה להיות אותה ממשלה, כי חייבים להיות בה אנשים חדשים, ויש מספיק מפלגות שיוכלו להיכנס". עם זאת הדגישה: "אנחנו חלק מהימין – ונתניהו הוא ראש מחנה הימין. אנחנו בוחרים בין אלטרנטיבות, והיא לא יכולה לקרות עם גדי איזנקוט. השתנו פה דברים, ואיזנקוט דיבר בחודש שעבר להכניס לפה 150 אלף עזתים, אחרי שאנחנו יודעים מה קרה פה בעוטף. עם יאיר גולן זה לא יקרה, עם מנסור עבאס זה לא יקרה".

בתשובה למתקפה של ראש הממשלה נגד מפלגתה אמש בריאיון בערוץ 14, אמרה שם טוב: "מי שתוקף לא חלילה חושב שהרשימה לא מספיק ימנית, והוא גם לא חושב שהרשימה לא מספיק ראויה – הרי נתניהו רצה חצי מהאנשים פה במפלגה שלו. מי שתוקף מסיבה אחת: הוא יודע שיש לנו עקרונות, והוא יודע שאנחנו לא עובדים אצלו, אנחנו עובדים אצל עם ישראל. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. מי שחושב שאחרי מה שהעם הזה עבר הכול יישאר אותו דבר, הוא טועה ומטעה".