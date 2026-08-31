הפגנת חרדים בתל השומר: הכביש נחסם, מוחים התעמתו עם שוטרים

מחאת החרדים ( דוברות המשטרה )

מפגינים חרדים חסמו הבוקר (שני) כבישים סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר, במחאה נגד גיוס החרדים ומעצר העריקים. כוחות משטרה ומג"ב פעלו לפיזור ההפגנה, כשהמפגינים התעמתו עמם.

בתיעוד שפורסם נראה כי המפגינים קראו קריאות נגד המתגייסים לצה"ל שהגיעו ללשכת הגיוס, חסמו את הכבישים באזור והפריעו לרכבים שנסעו. אחד המפגינים אף תועד כשהוא זורק את עצמו לגלגלים של רכב, ומפגין נוסף ניסה לזרוק את עצמו מתחת למשאית. צפו בתיעוד:

"משטרת ישראל פועלת משעות הבוקר המוקדמות לשמירה על הסדר הציבורי והכוונת התנועה, בעקבות הפגנה בלתי חוקית המתקיימת מחוץ לבסיס צה"ל תל השומר. מפירי סדר החלו לפני זמן קצר לחסום צירי תנועה, והשוטרים פועלים להדוף אותם" נמסר. "בשלב זה נחסם לתנועה ציר יעקב דורי בקרית אונו לשני הכיוונים, מרחוב לוי אשכול עד שלמה המלך. ציבור הנהגים מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה למקום".

על פי המשטרה, הכוחות במקום כרזו למתפרעים מספר פעמים, באמצעות מערכת כריזה, על הפגנה בלתי חוקית. לדבריהם, המפגינים התעלמו מההנחיות והמשיכו להפר את הסדר, תוך חסימת הכביש וחיכוך עם השוטרים.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה בגבולות החוק, אך לא תאפשר הפרות סדר, התפרעויות אלימות וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".