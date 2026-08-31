יורם שפטל מתריע: "אנחנו בדרך למצב מחריד"

עורך הדין יורם שפטל מזהיר הבוקר מפני תרחיש בלהות מבחינת גוש הימין, שבו פיצול הקולות במחנה יוביל לאובדן מנדטים קריטי ולהקמת ממשלת שמאל.

בראיון לתכניתו של אבי רצון ברדיו "גלי ישראל", התייחס שפטל למצבן של המפלגות שנעות סביב אחוז החסימה ואמר: "אם היום וינטר עם ארבעה מנדטים, אולי חמישה, יש סכנה נוראית שגם הוא לא יעבור את אחוז החסימה וגם סמוטריץ', חרף האיחוד עם פייגלין. יכול להיות מצב מחריד שוינטר מקבל 120-130 אלף קולות, שברובם באים מסמוטריץ', ושניהם לא עוברים את אחוז החסימה - ואז יש לנו מאה אחוז ממשלת שמאל קיצונית פנאטית".

על רקע החשש מריצה נפרדת, קורא שפטל לראש הממשלה להתערב באופן מיידי כדי למנוע את המפץ במחנה: "נתניהו חייב לעשות ניסיון אחרון. להיכנס לחדר אחד עם סמוטריץ' ובן גביר ולהפעיל את כל קסמיו. הם צריכים לרוץ רק בבלוק טכני, לא יותר".