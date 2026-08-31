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משטרת ישראל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

שוטרי מחוז מרכז יתרגלו תרחישי פח"ע בהנחיית מפקד המחוז ניצב אמיר כהן. תורגש תנועה ערה של רכבי ביטחון – הציבור מתבקש להישמע להנחיות

08:52
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(דוברות משטרה)

במסגרת ההיערכות המחוזית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולמענה האופרטיבי לאירועי חירום, שוטרי מחוז מרכז יערכו הבוקר תרגיל חירום רחב היקף במתווה של תרחישי פח"ע, במטרה להעצים את המוכנות המבצעית של הכוחות למען שלום הציבור.

התרגיל נערך הבוקר בין השעות 07:30 ל-10:00, בהנחייתו הישירה של מפקד המחוז, ניצב אמיר כהן, ומדמה אירועי פח"ע שונים ברחבי גזרת המחוז.

במשטרה מבהירים כי התרגיל מהווה חלק משגרת האימונים של משטרת ישראל, ונועד לשמר ולהעצים את הכשירות והמוכנות המבצעית בקרב הכוחות. במסגרת זו יתרגלו השוטרים ניהול מהלכי פיקוד ושליטה, סנכרון מלא בין גופי החירום וההצלה השונים וניהוג אוכלוסייה בהתאם לתרחישים.

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במהלך שעות התרגיל תורגש תנועה ערה של רכבי ביטחון ברחבי מחוז מרכז, והציבור מתבקש להישמע להנחיות השוטרים בשטח. במשטרה מזכירים כי בכל אירוע חריג יש לדווח באופן מיידי למוקד 100.

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