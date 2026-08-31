השירות המטאורולוגי בעדכון חריג: לראשונה מזה 50 שנה

גשם ( שאטרסטוק )

מזג אוויר חריג ובלתי צפוי לשיא הקיץ: בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי ביממה האחרונה ירדו גשמים שהתמקדו באזור מרכז הארץ, כאשר בחלק מהתחנות נרשמו כמויות משקעים יוצאות דופן ומאוד לא אופייניות לחודש אוגוסט.

הממטרים במרכז הגיעו לאחר שבלילה שבין שבת לראשון הסתכמו הגשמים בארץ בכמויות קטנות בלבד (כ-2 מ"מ באזור הגליל העליון). אולם ביממה האחרונה העננים התעבו מעל גוש דן והשומרון והניבו משקעים מדידים ומרשימים. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, בתחנת רמת החייל בתל אביב נמדדו 7.9 מ"מ של גשם ביממה האחרונה. ברמת גן (בתחנת תיכון בליך) ירדו 3.5 מ"מ, ובתחנות נוספות ברחבי גוש דן נמדדו כ-2 עד 3 מ"מ. גשמים נרשמו גם באזורי ההר, כאשר בתחנת הר ברכה שבשומרון נמדדו 5 מ"מ.

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חזאי השירות המטאורולוגי מציינים כי כמות משקעים של כ-8 מ"מ בחודש אוגוסט לא תועדה בתל אביב כבר עשורים רבים. מדובר באירוע נדיר ביותר ובשיא גשם עירוני לחודש אוגוסט מאז ה-31 באוגוסט 1974 – אז נמדדו 9 מ"מ בתחנת הגשם בקריית שאול.