אזהרה חמורה: אל תשתמשו במטען הזה

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסם אזהרה דחופה לציבור ומבקש לחדול באופן מיידי משימוש במטען קיר של חברת TECHLINE.

מדובר במטען קיר מתוצרת סין, המופץ תחת דגם 2A-DU-F19F ונושא את הברקוד 6983536521987. בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה באמצעות "חרמון מעבדות בע"מ", נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו, ומציב סיכון חמור להתחשמלות ולשריפה. על פי ממצאי הבדיקה, מעטפת המטען ורכיביו הפנימיים אינם עמידים כנדרש לחום ולאש. כתוצאה מכך, בזמן עבודה רגילה או בעת תקלה, הפלסטיק עלול להתרכך או להינתך ולגרום לקצר, להתלקחות ולסכנת התחשמלות.

בנוסף, נמצא כי פיני התקע עבים מהמותר בתקן ועלולים לפגוע בשקע החשמל או בבידוד שלו – דבר המותיר חלקים חשופים ומייצר סכנת התחשמלות או קצר נוספת. כמו כן, השנאי הפנימי של המוצר אינו מבודד כנדרש.

במשרד הכלכלה מבהירים כי כל המחזיק במוצר זה מתבקש להפסיק את השימוש בו לאלתר, ומדגישים כי מכירתו בחנויות אסורה בהחלט.

לבירורים נוספים ודיווחים ניתן לפנות למשרד הכלכלה בדוא"ל tkina@economy.gov.il או בטלפון 074-7502300.