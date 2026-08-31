"תחביאו את התנינים": ההחלטה של בן גביר בקמפיין הבחירות

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הנחה בדיונים פנימיים במפלגתו להפחית משמעותית את העיסוק התקשורתי בתוכנית להצבת תנינים כחלק ממערך האבטחה בבתי הכלא.

לפי הפרסום של אמיר אטינגר ב-ynet, ההחלטה אינה מבטלת את היוזמה עצמה, אלא נוגעת לאופן שבו היא מוצגת לציבור.

בן גביר סבור כי העיסוק הנרחב בתוכנית בתקופת הבחירות עלול לפעול נגד המפלגה, בשל הרושם שנוצר בקרב חלק מהציבור שמדובר במהלך גימיקי ולא בתוכנית רצינית.

מדובר בשינוי בולט ביחס להתנהלותו של השר עד לאחרונה. בן גביר הרבה להתייחס בפומבי לתוכנית שקודמה יחד עם שירות בתי הסוהר, שבמסגרתה נחפרו תעלות בפיילוט סביב כלא קציעות. כאשר החלו העבודות במקום אף הצהיר: "מי שחשב שזה גימיק, טעה".

בתחילת חודש אוגוסט הגיע בן גביר לכלא קציעות יחד עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן. השניים סיירו במקום והצטלמו לצד התעלות שנחפרו בסמוך לאגף שבו מוחזקים מחבלי נוחבה.

הביקור נערך לאחר שבית המשפט המחוזי עצר בשלב זה את האפשרות להשתמש בתנינים לצורכי אבטחה, בעקבות עתירה שהגישה עמותת "תנו לחיות לחיות". עם זאת, המשך העבודות להקמת התשתית והכנת התעלות במסגרת הפיילוט הותר.

לשכתו של בן גביר מסרה בתגובה לפרסום ב-ynet: "השר בן גביר ממשיך להוביל רפורמה היסטורית חסרת תקדים בשירות בתי הסוהר - מהחמרת תנאי המחבלים ועד לשדרוג מערכי האבטחה וההגנה. נמשיך לעסוק בעשייה ביטחונית אמיתית למען ביטחון אזרחי ישראל, ולא בספינים תקשורתיים".