לקראת פתיחת שנת הלימודים: תרגיל ביטחוני רחב היקף באזור לכיש

כוחות משטרה בתרגיל ( Michael Giladi/Flash90 )

תושבי אזור לכיש צפויים להבחין הבוקר (שני) בנוכחות מוגברת ובתנועה ערה של כוחות משטרה וביטחון, זאת במסגרת תרגיל מוכנות מבצעית רחב היקף שייערך ברחבי המרחב.

התרגיל יתקיים היום, 31 באוגוסט, בין השעות 06:30 ל-10:00, כחלק מהיערכות מחוז דרום של המשטרה לפתיחת שנת הלימודים ולתקופת חגי תשרי. במהלך השעות הללו יתורגלו הכוחות במספר מוקדים ברחבי מרחב לכיש. בתרגיל ישתתפו שוטרי משטרת ישראל, לוחמי מג"ב, כוחות כבאות והצלה, מד"א וגורמי ביטחון וחירום נוספים.

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התרגיל מתקיים בהנחיית מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, ונועד לבחון ולשפר את המוכנות המבצעית לקראת התקופה הקרובה.

במשטרה מבקשים להבהיר כי התנועה המוגברת של כוחות הביטחון באזור היא חלק מהתרגיל המתוכנן. עם זאת הדגישו כי בכל מקרה של אירוע חריג או חשד לאירוע אמת, יש לדווח באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל.