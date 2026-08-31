חשד לשחיתות בדרום: ראש מועצה מכהן ובני משפחתו נעצרו

ניידת משטרה, אילוסטרציה ( Yossi Aloni/Flash90 )

שוטרי להב 433 עצרו הבוקר (שני) ראש מועצה מכהן מאזור הדרום, בני משפחתו ובכירים נוספים במועצה, בחשד לשורה של עבירות ובהן שוחד, הטיית מכרזים ומרמה.

בסך הכול נעצרו במסגרת המבצע שבעה חשודים ושישה נוספים עוכבו לחקירה. במקביל פשטו הכוחות על משרדי הרשות המקומית וביצעו במקום חיפושים. המעצרים מגיעים לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים בכוח המשימה למכרזים ביאל"כ להב 433, בשיתוף מחוז דרום. על פי החשד, המעורבים פעלו להטיית מכרזים וביצעו עבירות מרמה והפרת אמונים. חשד נוסף שנבדק הוא כי עובדים הועסקו במועצה באופן פיקטיבי, כחלק ממנגנון שנועד לכאורה להוציא כספים מקופת הרשות ולהעבירם לכיסיהם של החשודים.

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במבצע לקחו חלק כוחות רבים של המשטרה ומג"ב, בהם יאל"כ, מחוז דרום, מתפ"א, המשמר הלאומי, החטיבה הטקטית ויחידת הגדעונים 33.

החקירה מתנהלת גם בשיתוף רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון, ומלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. בהמשך היום צפויים החשודים להובא לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.

במשטרה מסרו כי המבצע הוא חלק מהמאבק בפשיעה במגזר הבדואי בנגב, וטענו כי גורמים עברייניים מנסים להפוך רשויות מקומיות ל"מאחזי פשיעה ולפלטפורמה לפעולות עברייניות".