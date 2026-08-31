איראן מגיבה לארה"ב: מתקפת טילים נגד יעדים אמריקניים

ירי טילים ( שאטרסטוק )

העימות בין ארצות הברית לאיראן מסלים מחדש: משמרות המהפכה הודיעו הלילה (בין ראשון לשני) כי תקפו בסיסים אמריקניים בירדן, בתגובה לתקיפה שביצע צבא ארה"ב מוקדם יותר באי לאראק שבמצר הורמוז.

במקביל, בדיווחים מאיראן נטען כי טילים שוגרו גם לעבר ספינות של הצבא האמריקני במצר. בירדן נשמעו פיצוצים בעקבות השיגורים, ובהמשך הודיע צבא הממלכה כי יירט שמונה טילים שחדרו למרחב האווירי שלה. משמרות המהפכה: "האויב ישלם" בטהראן הגיבו בחריפות לתקיפה האמריקנית והבהירו כי מבחינתם האירוע לא הסתיים. משמרות המהפכה מסרו כי בתקיפה באי היו הרוגים ופצועים מקרב לוחמים ואזרחים, והזהירו כי הפעולה האמריקנית "תיענה בעונש". דובר משמרות המהפכה החריף את האיומים וטען כי מדובר ב"טעות אסטרטגית וקטלנית" של ממשל טראמפ. לדבריו, התקיפה עשויה לשנות את מאזן הכוחות באזור ולהביא למחיר משמעותי עבור ארצות הברית. "האויב ישלם את ההשלכות של הטעות הזו בחישוב בשני התחומים – הכלכלי והצבאי", אמר. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח, על בסיס מידע ראשוני, כי לפחות שני בני אדם נהרגו בתקיפה האמריקנית. קודם לכן דיווחה סוכנות פארס על פיצוץ שנשמע באזור האי לאראק.

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ארה"ב: סיכלנו איום מיידי

ההתפתחויות מגיעות לאחר שכוחות אמריקניים תקפו שני משגרים איראניים באי לאראק. לדברי בכיר אמריקני, הכוחות זיהו אנשי משמרות המהפכה נערכים לשיגור רקטות שנועדו להטיל מוקשים ימיים במצר הורמוז.

פיקוד המרכז האמריקני הגדיר את התקיפה כפעולה "מוגבלת ומדויקת" שנועדה להסיר איום מיידי על נתיבי השיט. בוושינגטון טוענים כי המהלך נועד להגן על ספינות אזרחיות ומסחריות ולמנוע ניסיון איראני מחודש לשבש את התנועה במצר האסטרטגי.

מדובר בתקיפה אמריקנית ראשונה בשטח איראן זה כחודש, והיא מגיעה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הזהיר כי ארה"ב לא תאפשר לטהראן לשוב ולהציב מוקשים במצר הורמוז.

בתוך כך, טראמפ פרסם סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית ובו נראית לכאורה הפצצה של האי ח'ארג, לצד הכיתוב: "האי ח'ארג מופצץ עד היסוד".