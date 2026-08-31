100 מיליארד כוכבים בתמונה אחת: האבל חושף את ספירלה מרהיבה

התמונה שפורסמה ( צילום: NASA, ESA, Hubble Heritage (STScI/AURA) - ESA/Hubble Collaboration. )

נאס"א פרסמה במסגרת "תמונת האסטרונומיה היומית" שלה תמונה מרהיבה של הגלקסיה M74, הידועה גם בשם NGC 628. מדובר בגלקסיה ספירלית הנמצאת במרחק של כ-32 מיליון שנות אור מאיתנו, בכיוון קבוצת הכוכבים דגים, ומכילה לפי ההערכות כ-100 מיליארד כוכבים.

ייחודה של M74 הוא בזווית שבה אנו רואים אותה מכדור הארץ. הגלקסיה פונה אלינו כמעט במלואה, ולכן ניתן להבחין היטב במבנה הספירלי המרשים שלה. בשל המבנה הסימטרי והברור היא מסווגת כ"גלקסיית ספירלה בעיצוב מפואר" - Grand Design Spiral. בתמונה, שנבנתה מתצלומי ארכיון של טלסקופ החלל האבל, נראות זרועות הספירלה המתפתלות סביב מרכז הגלקסיה. לאורך הזרועות מופיעים צבירים בהירים של כוכבים צעירים וכחולים, לצד רצועות כהות של אבק קוסמי. האזורים האדמדמים הבולטים בתמונה הם אזורים שבהם מתרחשת יצירת כוכבים אינטנסיבית. התמונה כוללת תצפיות שקלטו פליטה מאטומי מימן מיונן, וכך מאפשרת לזהות את העננים שבהם נולדים כוכבים חדשים. התמונה מציגה אזור המשתרע על פני כ-30 אלף שנות אור לרוחב הגלקסיה. למרות המראה השקט והמסודר, מדובר במערכת עצומה שבה מיליארדי כוכבים, ענני גז ואבק ממשיכים לנוע ולהשתנות לאורך מיליוני ומיליארדי שנים. M74 התגלתה בשנת 1780 בידי האסטרונום הצרפתי פייר מאשן, וזמן קצר לאחר מכן נוספה לקטלוג המפורסם של שארל מסיה. כיום היא נחשבת לאחת הגלקסיות הספירליות המצולמות והמרשימות ביותר בשמים.