יצירת מופת מתקופת הרנסנס נעלמה מהמוזיאון בתוך דקות

אחת מגניבות האמנות המסקרנות של השנים האחרונות באירופה ממשיכה להעסיק את חוקרי המשטרה באיטליה. בערב 15 באוגוסט חדרו לפחות שני גברים למוזיאון האזורי במסינה, Museo Regionale Interdisciplinare, ויצאו ממנו עם כמה מיצירות הרנסנס החשובות ביותר המזוהות עם העיר.

העיתוי, כך מעריכים החוקרים, לא היה מקרי. באותו ערב התקיימה במסינה תהלוכת ה-Vara המסורתית, אירוע דתי עצום המתקיים מדי שנה בחג Ferragosto ומושך יותר מ-150 אלף בני אדם למרכז העיר. כוחות משטרה רבים הופנו לאבטחת האירוע, בעוד אזור המוזיאון שבפאתי העיר היה שקט מהרגיל.

לפי פרטי החקירה שפורסמו לאחרונה, הגנבים חתכו את הגדר המקיפה את המוזיאון, פרצו דלת צדדית וניגשו כמעט ישירות אל אחד האוצרות הגדולים של המקום: "פוליפטיך סן גרגוריו", יצירה מ-1473 של הצייר אנטונלו דה מסינה, הנחשב לאחד האמנים החשובים של הרנסנס האיטלקי. היצירה המקורית כללה כמה לוחות עץ מצוירים, והיא נוצרה עבור מנזר בעיר מסינה.

מצלמות האבטחה הראו כי הפעולה כולה נמשכה לפי ההערכות שתיים עד שלוש דקות בלבד. הגנבים הצליחו להסיר את חמשת הלוחות ששרדו מהפוליפטיך וכן ציור קטן דו-צדדי המיוחס לאנטונלו דה מסינה, ולצאת מהמוזיאון במהירות.

אלא שכאן החלה התעלומה האמיתית. זמן קצר לאחר מכן הבחינה אישה בשני לוחות מהיצירה כשהם מונחים מחוץ למוזיאון. הם לא הושלכו או ניזוקו, אלא הושענו בזהירות על קיר נמוך. שלושה מלוחות הפוליפטיך וציור נוסף נותרו חסרים.

הפרט הזה מעורר שאלות רבות אצל החוקרים. אם הגנבים טרחו לפרק את היצירה ולסחוב את כל חלקיה, מדוע נטשו דווקא שניים מהם מטרים ספורים מהמוזיאון?

שאלה נוספת נוגעת למערכות האבטחה. על פי הדיווח ב"גרדיאן", הדלת הצדדית שאליה הגיעו הפורצים הייתה אחת הכניסות הבודדות שלא הייתה מוגנת באזעקה. במקביל, מערכת האבטחה של היצירה עצמה כן הופעלה. לפי אחת הגרסאות שנבדקות, מאבטח ששמע את ההתראה כיבה אותה לאחר שסבר כי מדובר באזעקת שווא.

היכולת של הגנבים להגיע במהירות אל הדלת המתאימה ולפרק יצירה מורכבת בתוך דקות העלתה גם חשד כי ייתכן שהיה להם מידע מוקדם על מבנה המוזיאון ומערכות האבטחה. עם זאת, בשלב זה לא פורסמה קביעה רשמית שלפיה אדם מתוך המוזיאון סייע להם.

במוזיאון נמצאים כמה מאוצרות האמנות החשובים בסיציליה, בהם גם שתי יצירות של קאראווג'ו. הגניבה הנוכחית הזכירה באיטליה פרשה מפורסמת אחרת: היעלמות הציור "המולד עם פרנציסקוס הקדוש ולורנצו הקדוש" של קאראווג'ו מפלרמו בשנת 1969, יצירה שמעולם לא נמצאה ושבמהלך השנים נקשרה גם למאפיה הסיציליאנית.

בשל הפרסום העצום של היצירות שנגנבו והעובדה שהן מתועדות היטב, מומחי אמנות מעריכים כי יהיה קשה מאוד למכור אותן בשוק האמנות החוקי. לכן נבדקות אפשרויות שונות לגבי מטרת הגניבה, ובהן הזמנה של אספן פרטי, ניסיון לסחוט כופר תמורת החזרת העבודות או פעילות של רשת המתמחה בסחר בלתי חוקי באמנות.

בינתיים, שלושת הלוחות והציור הנוסף עדיין נעדרים, והפרשה מותירה את החוקרים עם שורה של שאלות פתוחות: מי תכנן את המבצע, כיצד ידעו הפורצים כל כך הרבה על מערך האבטחה, והחשובה מכולן - מדוע נטשו חלק מאחת מיצירות הרנסנס החשובות ביותר של סיציליה מיד לאחר שגנבו אותה?