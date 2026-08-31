שוק של 50 טריליון דולר: אנבידיה מרחיבה את פעילותה

אנבידיה מרחיבה את פעילותה בתחום ה־Physical AI - בינה מלאכותית שמפעילה מכונות בעולם האמיתי, ובהן רובוטים, רכבים אוטונומיים, רחפנים ומערכות ייצור.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", פעילות זו מייצרת לחברה הכנסות שנתיות של כ־10 מיליארד דולר. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, מעריך כי התחום עשוי לצמוח פי עשרה בעשור הקרוב, ורואה ברובוטיקה לתעשייה הזדמנות כלכלית בהיקף של כ־50 טריליון דולר.

סין היא שוק מרכזי במהלך. חברות רכב ורובוטיקה מקומיות משתמשות בפלטפורמות של אנבידיה, בהן שבבי Orin ו־Thor, לצד כלי הפיתוח והסימולציה Isaac ו־Cosmos. בכנס GTC האחרון הציגה החברה יותר מ־100 מערכות רובוטיות, ובהן גם רובוט שהתבסס על רכיבי תנועה של חברת Unitree הסינית.

הצמיחה מתרחשת למרות מגבלות הייצוא האמריקאיות על שבבי AI מתקדמים לסין. אנבידיה מנסה להרחיב את פעילותה מעבר לעסקי מרכזי הנתונים, אך הצלחתה תלויה ביכולת להפוך את הרובוטים והמכונות האוטונומיות ממוצרי הדגמה לפתרונות שימושיים, בטוחים וכלכליים בקנה מידה רחב.