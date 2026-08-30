איבדה יתרון דו-ספרתי: ישראל הובסה 85:70 בלטביה

נבחרת ישראל ( צילום: שאטרסטוק )

נבחרת ישראל הפסידה הערב (ראשון) 85:70 ללטביה בריגה, לאחר שאיבדה יתרון דו-ספרתי עוד במהלך המחצית הראשונה. החבורה של אריאל בית הלחמי פתחה היטב, אך לא הצליחה לעצור את המהפך של המארחת וסיימה את החלון הנוכחי עם הפסד כואב.

הכחולים-לבנים הגיעו למשחק כאשר סיכוייהם להעפיל למונדובאסקט קלושים, אך קיוו להציג יכולת משופרת. בדקות הפתיחה נראה היה שהנבחרת אכן בדרך לשם: ים מדר הוביל את המשחק, הכדור עבר היטב בין השחקנים והמסירות הסתיימו בשלשות פנויות. בתחילת הרבע השני כל שחקן ישראלי שעלה לפרקט כבר הצליח לקלוע, והיתרון צמח בשיאו ל-11 נקודות. אלא שדווקא ברגעים שבהם ישראל נראתה בשליטה, המשחק השתנה לחלוטין. לטביה החלה לצמצם את הפער, ארתורס סטראוטינס הוביל את הקאמבק בעזרת ערב קליעה מצוין, והקהל המקומי דחף את המארחת לריצה גדולה. שלשה לטבית עם הבאזר מחקה את היתרון הישראלי וקבעה שוויון 41:41 בירידה להפסקה.

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במחצית השנייה ישראל כבר התקשתה לשחזר את היכולת מהפתיחה. הנבחרת נראתה חסרת אנרגיה וריכוז, הציגה חולשה הגנתית ואפשרה ללטבים להמשיך לקלוע מכל הטווחים. הפער המקומי הלך וגדל ככל שהמשחק התקדם, עד להפסד 85:70 בסיום.

ים מדר סיים כקלע המוביל של ישראל עם 15 נקודות, נתנאל ארצי הוסיף 11, ואיתי שגב ורומן סורקין קלעו 9 נקודות כל אחד. קאדין קרינגטון, שהגיע למשחק עם ציפיות גבוהות, סיים עם 2 נקודות בלבד לאחר שקלע אחת משמונה זריקות מהשדה.

בצד הלטבי בלט סטראוטינס עם 29 נקודות ושש שלשות. ריהרדס לומאש הוסיף 18 נקודות וקריסטרס זוריקס קלע 16 בדרך לניצחון הביתי.