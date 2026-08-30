ברקע אסון השיטפונות: נפאל בדרישה חריגה ממטא ומטיקטוק

נפאל פתחה במאבק נגד גל של מידע כוזב ברשתות החברתיות, בזמן שהמדינה מתמודדת עם השלכותיהם הקשות של השיטפונות והמפולות שפגעו באזורים נרחבים לאורך נהר טרישולי. הרשויות במדינה פנו לנציגויות המקומיות של מטא וטיקטוק בדרישה להסיר במהירות תכנים מטעים - בהם סרטונים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, קטעי וידאו ישנים המוצגים כתיעוד חדש של האסון, ומודעות תרומה מזויפות.

בפגישה שנערכה ביום שישי ביקשו גורמים בממשלה משתי החברות להגיב מיד לדיווחים על תכנים בעייתיים, ולא להסתפק בהסרה לאחר פרק זמן של יום עד יומיים. לדברי ביג'אי קומאר רוי, מתאם כוח המשימה הממשלתי להסדרה וניהול של רשתות חברתיות, הפלטפורמות התבקשו גם לשפר את יכולות הזיהוי המוקדם של תכנים כוזבים, גרפיים ומטעים.

החשש המרכזי של הרשויות הוא מהטשטוש בין מידע אמיתי לתוכן מבוים. בזמן שמשפחות מחפשות קרובים נעדרים, צוותי הצלה פועלים בשטח והציבור מנסה להבין את היקף הנזק, סרטוני AI עלולים ליצור תמונה שקרית של מוקדי אסון, להטעות לגבי מצבם של נפגעים ולפגוע באמון במידע הרשמי.

בודקי עובדות כבר זיהו מספר דוגמאות לתכנים מזויפים שזכו לחשיפה רחבה. אחד הסרטונים, שאורכו כעשר שניות ושנטען כי הוא מציג מי שיטפונות הסוחפים עיירה, סומן ככל הנראה כתוכן שנוצר בבינה מלאכותית. בדיקות נוספות הצביעו על סימנים אופייניים לזיופים: חפצים שנעלמים בין פריימים, מבנים שמתעוותים, סלעים שמשנים צורה ומבנים המופיעים לפתע במהלך תנועת מצלמה.

לצד הסרטונים המזויפים, נפוצים גם קטעים ישנים מאסונות קודמים וממדינות אחרות, המועלים מחדש ללא הקשר ומוצגים כתיעוד עדכני מנפאל. בחלק מהמקרים מצורפים לתכנים קודי QR או קישורים לתרומות, שלכאורה מיועדות לנפגעים אך עלולות להוביל להונאה. הרשויות קוראות לציבור שלא להעביר כספים דרך קישורים לא מוכרים ולוודא שכל תרומה מתבצעת רק באמצעות ארגוני סיוע מוכרים, גופים רשמיים או עמותות בעלות פרטי התקשרות ברורים.

המידע המטעה מופץ בפייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב ו־X, ולעיתים מופיע בכמה שפות במקביל. מצב זה מקשה על הפיקוח ועל הסרת התכנים, במיוחד כאשר סרטונים מועתקים ומועלים מחדש מחשבונות שונים בתוך זמן קצר.

המאבק הדיגיטלי מתרחש במקביל למשבר הומניטרי חריף. לפי נתוני הרשויות בנפאל, מספר ההרוגים באסון הגיע למאות, אלפים נוספים עדיין לא אותרו, וכוחות ההצלה חילצו אלפי בני אדם מהאזורים שנפגעו. השיטפונות, שנגרמו לפי דיווחים בעקבות קריסה קרחונית סמוך לגבול נפאל–טיבט, פגעו תחילה באזורי הגבול ולאחר מכן זרמו במורד הנהר אל מחוזות ראסווה ונואקוט.

סיוע בינלאומי כבר החל להגיע למדינה, אך הרשויות מזהירות כי הפצת מידע כוזב עלולה להקשות על מאמצי ההצלה והסיוע. מבחינת הממשלה בקטמנדו, המאבק אינו רק נגד סרטון מזויף כזה או אחר - אלא נגד תופעה שעלולה להסיט תרומות, לעורר פאניקה ולפגוע ביכולת הציבור לקבל מידע אמין בשעות קריטיות.