הרוגים בתקיפה האמריקאית: משמרות המהפכה נשבעים להגיב

לאחר שהצי האמריקאי שבר דממה של כמעט חודש, כאשר מתקפת טילים ומטוסי קרב נחתה על האי לארכ האיראני, משמרות המהפכה מדווחים על הרוגים ופצועים לכוחותיהם, ומתחייבים להגיב באופן נחרץ.

על פי הדיווח של רשת סוכנות החדשות האיראנית פארס, המקושרת למשטר האיראני, לפחות שני אנשי משמרות המהפכה נהרגו במתקפה האמריקאית על בסיסי הטילים באי לארכ דרומית לחופי המדינה, בנוסף למספר פצועים שמצבם לא נמסר.

משמרות המהפכה לא לקחו זמן רב עד שהתייחסו ישירות לתקיפה, ומסרו בהודעה רשמית מטעמם כי בכוונתם להגיב ולהגיב בעוצמה: "תהיה תגובה לאירוע הזה והתוקפן שפתח את דלת זו ייענש בחומרה" נמסר מטעם משמרות המהפכה.