לראשונה מזה חודש:  ארה"ב תוקפת על אדמת איראן

אחרי קרוב לשלושים ימים של נצירת האש בין הצדדים והעדפת הנשיא טראמפ לעבור למלחמה כלכלית וחנק המשטר, מטוסי קרב אמריקאיים ביצעו תקיפות כנגד כוחות המשטר באי במצרי הורמוז.

לאחר דיווחים על רעשיי נפץ כבדים בדרום איראן ובמצר הורמוז, הרשויות האיראניות מאשרות דיווחים על כך שמטוסי קרב איראניים ביצעו תקיפות ישירות כנגד כוחות המשטר. על פי הערוצים האיראניים, מטוסי קרב של הצי האמריקאי ביצעו תקיפות כנגד משגרי טילים וכוחות באי לארכ האיראני דרומית לחופי המדינה.

התקיפה מגיעה לאחר שמוקדם יותר שיגרו האיראניים טילים בליסטיים לעבר ספינה שניסתה לחצות החוצה ממצרי הורמוז, בנתיב הדרומי אותו מתפעלים הכוחות האמריקאיים במרחב.

על פי הודעות הערוצים האיראניים, בוצעו מספר תקיפות, ויש הרוגים ופצועים לכוחות באי.

גורמים במערכת הביטחון האמריקאית מסרו לתקשורת הבינלאומית כי התקיפה בוצעה כנגד שני אתרי שיגור טילים איראניים באי, שהיו בשלבי הכנה מתקדמים לשיגור טילים 'מפזרי מוקשים' אל מי מצרי הורמוז.