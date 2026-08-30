מכה לאיראן: המחתרת התימנית סיכלה הברחת ענק לחות'ים

סיכול ההברחה האיראנית ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

כוחות צי 'ההתנגדות העממית החמושה' הפועלים מטעם הממשלה הרשמית של תימן, בשיתוף פעולה עם כוחות סעודים ובינלאומיים, לכדו ספינת הברחה איראנית וסיכלו משלוח עצום של רכיבים מתקדמים לבניית רחפנים, כטב"מים ורדארים ימיים. בתיעוד שפורסם מטעם ארגון ההתנגדות התימני נראה המבצע מתחילתו ועד סופו, במהלכו מאותרת הספינה האיראנית, מסוכלת על ידי כוחות המיליציה ונגררת יחד עם צוותה ותוכנה אל נמל בשליטת הממשלה התימנית, רק שם נחשפה ההברחה המורכבת.

בסרטון מציגים הכוחות התימנים את המעקב אחרי הספינה, את המבצע המשולב במסגרתו נלכדה הספינה והכוחות פשטו עליה, את גרירת הספינה אל החוף, את פירוקה ולבסוף את תוכנה.

הרכיבים המוברחים ( צילום: כוחות ההתנגדות התימנים )

במעמקי הספינה קטנת הממדים איתרו הכוחות תאי אחסון מוסתרים, בהם הוחבאו רכיבים שיכולים לשמש להרכבה ושדרוג של עשרות או מאות רחפנים, כלי טיס, טילי שיוט ועוד.

הרכיבים המוברחים ( צילום: כוחות ההתנגדות התימנים )

על פי הממשלה התימנית ההברחה כללה מאות של רכיבים מסוגים שונים, ביניהם טכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות דיוק ושימוש בכלי הטיס כנגד מטרות ימיות ביניהם: יחידות מנועי טורבינה, מנועי סרבו חכמים בעלי מומנט גבוה עם לוחות בקרה ומנגנוני איזון מגנטי, מנועי סרבו דיגיטליים קטנים בעלי גוף מתכתי, יחידות שידור וקליטה של נתונים אלחוטיים, מסכי צפייה וקליטה בשידור חי, מנגנוני שידור למרחקים ארוכים, אנטנות שידור מתקדמות ועוד.