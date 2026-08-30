חיים כץ בתגובה ראשונה לסערה בליכוד

הקרב היצרי בליכוד מסרב להירגע, וכעת מגיעה גם תגובת נגד חריפה מצדו של יו"ר מרכז הליכוד. לאחר ימים של האשמות חריפות ומתקפות פומביות מצד השרה גילה גמליאל, השר חיים כץ שובר שתיקה ומגיב על הטענות נגדו.

"בשבוע האחרון אני עובר מסכת שקרים והשמצות מצד הגברת גמליאל, בני משפחתה ומקורביה", מסר כץ בתגובה ראשונה לפרסום התוצאות. כץ הוסיף והסביר את שתיקתו עד כה: "הסיבה היחידה לאיפוק שגזרתי על עצמי: טובת הליכוד ערב בחירות גורליות לעתיד ישראל".

דבריו של כץ מגיעים בשיאו של עימות חזיתי ומשפטי המטלטל את הליכוד בימים האחרונים. הסערה התפרצה בעקבות הקרב הצמוד על המקום ה-25 הריאלי ברשימה, המשבצת השמורה לנשים, שבו הובילה גמליאל בתחילת הדרך.

עם זאת, בעקבות ספירה חוזרת שנערכה בקלפי שבמחלוקת בבאר יעקב, התהפכו התוצאות וחברת הכנסת אתי עטיה, שנחשבת למקורבת לשר כץ, עקפה את גמליאל ועלתה למקום ה-25. כתוצאה מכך, נדחקה גמליאל אל המקום ה-35 הבלתי ריאלי.

המהפך בתוצאות הוביל לשרשרת מהלכים חריפים מצד גמליאל ומטה, שכללו עתירות לבית הדין של התנועה, הוצאת צווי מניעה, ואף פנייה בתלונה למשטרה בחשד לאי-סדרים וזיופים. רק מוקדם יותר היום תקפה גמליאל בחריפות והצהירה כי לא תיתן לחיים כץ "לגנוב את הבחירות" עבור עטיה. כעת, עם תגובתו של כץ, הלהבות בצמרת הליכוד שוב עולות והמתיחות סביב תוצאות הספירה הסופיות מגיעה לשיא חדש.