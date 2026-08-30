דאגה לישראל? סוריה וטורקיה בונות נתיב צבאי דרומה

סרטון חדש שפורסם על ידי הצבא הסורי ודוברות הצבא הטורקי הציג את בנייתו של גשר צבאי חדש בצפון מזרח המדינה, המחבר את גדות הנהר הצפוניות והדרומיות של נהר הפרת במזרח המדינה. הגשר הצבאי יפתח ציר תנועה חדש מצפון מזרח המדינה סמוך לגבול הטורקי דרומה.

הסרטון, שפורסם קודם על ידי הצבא הטורקי, מציג כוחות משני הצבאות פועלים בצפון מזרח סוריה, סמוך לעיר דיר א־זור בצפון מזרח סוריה. הגשר הארעי החדש שנבנה על ידי הצבאות בשיתוף פעולה מחליף גשר שעמד במקום בעבר, אך נפגע קשות בזמן מלחמת האזרחים במדינה.

ובנוסף הוא מחליף גשר קבוע הנמצא בתהליכי בנייה שאמורים להגיע לסיומם עד סוף 2027. הגשר פותח מסלול חדש מצפון המדינה אל דרומה, במרחק לא רב יחסית מהגבול הטורקי ובשיתוף פעולה מלא עם צבא סוריה, דבר שעלול להעלות תהיות לגבי תפקידו, והדחיפות אשר נדרשה להקמתו למרות שגשר חדש אמור לקום באזור תוך שנה או פחות מכך.

על פי דיווחים טורקים וסוריים, לאחרונה, מאז פירוקה של ה-SDF, המיליציה השנייה בכוחה בזמן מלחמת האזרחים, פועלים הטורקים והסוריים לבסס את שליטתם על צירי תנועה אסטרטגיים ולבסס חופש תנועה במרחב.