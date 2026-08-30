ככל שמועד סגירת הרשימות מתקרב, הלחץ במערכת הפוליטית עולה מדרגה, ובגוש האופוזיציה בוחנים כל מהלך שמטרתו למנוע אובדן קולות.

גדי איזנקוט שומר מקום ברשימתו עבור חילי טרופר ומפלגתו "בית ציוני", שנמצאת כעת בסקרים סמוך מאוד לאחוז החסימה. איזנקוט, שלא מילא את כל המקומות הריאליים ברשימה, מתכנן להציג את הרשימה הסופית רק בסמוך למועד הגשת הרשימות הרשמי, מתוך שאיפה למקסם את קולות המחנה ולמנוע מצב שבו מפלגה בגוש תישאר בחוץ.

במקביל, ב"בית הציוני" מבהירים כי בשלב זה אין בכוונתם לפרוש או להתאחד, וכי המפלגה נחושה להמשיך ולהתמודד באופן עצמאי עד לסוף המרוץ.