10 ימים לסגירת הרשימות: כוכב הרשת מכריז על ריצה לכנסת

איש הרשת והפעיל החברתי סמיון גרפמן מודיע על כניסתו למערכת הבחירות ועל ריצה לכנסת בראשות מפלגת “בט״ח, ביטחון חברתי”, שתתמקד בסוגיות החברתיות והאזרחיות שלדבריו נדחקו לשוליים בשנים האחרונות.

אחד הנושאים המרכזיים שמבקש גרפמן להציב על סדר היום הוא משבר ההתמכרויות בישראל, ובמיוחד התופעות שהחריפו מאז 7 באוקטובר בקרב חיילים, מילואימניקים, ניצולים, נפגעי המלחמה ומשפחות המתמודדות עם טראומה מתמשכת. לדברי גרפמן, ההתמכרות אינה מסתכמת בסמים ובאלכוהול בלבד, אלא יכולה לבוא לידי ביטוי גם בשימוש בתרופות מרשם, כדורי שינה והרגעה, משככי כאבים, הימורים, מסכים, אוכל והתנהגויות כפייתיות שנועדו לעיתים להתמודד עם מצוקה נפשית וכאב.

בפוסט שפרסם כתב גרפמן כי הוא עצמו מתמודד עם נושא ההתמכרויות כבר שנים, וכי המלחמה המתמשכת הכניסה לדבריו את החברה הישראלית למצב שבו משפחות רבות מתמודדות עם התמכרויות לאלכוהול, סמים ותרופות. לאור זאת, גרפמן מבקש לקדם מדיניות שתתמקד במניעה, איתור מוקדם, גמילה ושיקום, לצד הרחבת המענה בתחום בריאות הנפש וקיצור זמני ההמתנה לטיפול.