יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על שלומי שבת

לרגל יום הולדתו של אחד הזמרים הגדולים בישראל, הנה 10 עובדות שכנראה לא הכרתם על שלומי שבת.

שורשים מוזיקליים מבית

שלומי שבת נולד ביהוד בשנת 1954 למשפחה יוצאת טורקיה, וכבר מילדותו ספג את הניגונים והצלילים המזרחיים והים-תיכוניים בבית הוריו, שהיו עבורו ההשראה הראשונה למסעו המוזיקלי.

הפריצה הגדולה עם "בגללך"

הוא פרץ לתודעה הציבורית הארצית בשנת 1988, בגיל 34, עם צאת אלבום הבכורה שלו "בגללך", שכלל את שיר הנושא המצליח והפך בין לילה לאחת מהדמויות הבולטות בזמר העברי.

החיבור העמוק למוזיקה הטורקית

לצד המוזיקה הישראלית, שבת ידוע בחיבורו העמוק למוזיקה הטורקית והלאדינו, ואף שחרר שירים וביצועים מרגשים בשפה הטורקית שהביאו לידי ביטוי את זהותו ותרבות משפחתו.

הדואטים הבלתי נשכחים

שבת נחשב לאחד המבצעים הטובים ביותר של דואטים במוזיקה הישראלית, וחתום על שיתופי פעולה אגדיים עם אמנים כמו שירי מימון ("חושב עליה"), משה פרץ ואחרים.

תחילת המהפכה בטלוויזיה

הוא היה מיוצרי השופטים המקוריים והאהובים ביותר בתוכנית הריאליטי "The Voice ישראל" עם עלייתה למסכים ב-2012, שם בלט ביחסו החם והאבהי כלפי המתמודדים ובמשפט המפורסם "אני רוצה אותך אצלי".

התמודדות אמיצה עם נגיף הקורונה

בשנת 2020 חלה בקורונה ואושפז למשך תקופה ארוכה במצב קשה, התמודדות מורכבת שזכתה להד ציבורי רב ושיתוף פתוח מצדו על הקשיים בדרך להחלמה, ובשנת 2024 שב להתאשפז להשגחה קצרה בבית החולים בעקבות שפעת.

תואר דוקטור לשם כבוד

בשנת 2021 הוענק לשלומי שבת תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר-אילן, כהוקרה על תרומתו העצומה והמשמעותית לתרבות ולמוזיקה הישראלית לאורך עשרות שנים.

היצירה למען הקהילה והחברה

לאורך שנות קריירה ארוכות, שבת לקח חלק באינספור מופעי התנדבות ופרויקטים חברתיים, והקול הייחודי והמרגש שלו הפך לפסקול המלווה רגעים משמחים ועצובים כאחד בחברה הישראלית.

שושלת מוזיקלית ממשיכה

המוזיקה זורמת בחיי המשפחה גם בדור הצעיר; ילדיו, אביה ומנור שבת, הם מוזיקאים מוכשרים בזכות עצמם, ואף משתפים איתו פעולה לעיתים קרובות על הבמות ובאולפנים.

הלב הפועם של המוזיקה הים-תיכונית

הוא נחשב לאחד האמנים שהצליחו לגשר באופן המובהק ביותר בין המוזיקה הים-תיכונית השורשית לבין המיינסטרים הישראלי, והפך לקול שמאחד קהלים מכל קצוות הקשת הישראלית.