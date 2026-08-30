סקר מנדטים: וינטר עובר; וכמה שווה מפלגת סמוטריץ' - פייגלין

סקר מנדטים חדש של "כאן חדשות", שנערך על ידי מכון קנטאר בראשות דודי חסיד, מציג תמונת מצב מתוחה ומסקרנת במפת המנדטים לקראת הבחירות.

על פי הנתונים, מפלגת "ישר!" מובילה את התמונה עם 24 מנדטים, כשאחריה הליכוד עם 21 מנדטים ומפלגת "ביחד" עם 14 מנדטים. הדמוקרטים מקבלים 9 מנדטים, וישראל ביתנו ויהדות התורה זוכות ל-8 מנדטים כל אחת. הרשימה המשותפת מקבלת 8 מנדטים, עוצמה יהודית וש"ס עומדות על 7 מנדטים כל אחת, רע"ם מקבלת 5 מנדטים, והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עומדת אף היא על 5 מנדטים.

מפלגת "עמק ישראל" בראשות עופר וינטר מצליחה לעבור את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים, אך היא נמצאת על חבל דק וקרובה מאוד לנשור אל מתחת לרף, במיוחד לאחר שהודיע רשמית כי ימליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה.