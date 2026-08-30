הרעלה בבנימין: עיזים גססו למוות, רועי הצאן הותקפו באבנים

עז שהורעל ( ללא )

טרור ההרעלות מכה שוב: בפעם השניה בשבוע האחרון חדרה היום (ראשון) חוליית מחבלים מהכפר אל מועייר בבנימין לשטחי המרעה של חווה חקלאית הסמוכה לכביש אלון, ופיזרה רעל קטלני שהוסתר בתוך שקתות מי השתייה שמוצבות בשטח.

הרועים שהגיעו להשקות את עדרם כמדי יום ביומו, נחרדו לראות כי חלק מהעיזים ששתו החלו לפתח באופן מיידי תסמיני הרעלה קשים, להוציא קצף מהפה ולפרכס. שלוש עיזים מתו עד כה, ובחווה מנסים להציל נוספות שנמצאות עדיין במצב קשה.

עז בזירת ההרעלה ( ללא קרדיט )

תושבים מהחוות הסמוכות הוזעקו למקום בניסיון להגיש טיפול וטרינרי דחוף לבהמות עם תרופות נוגדות רעל, אך הם הותקפו באבנים בידי עשרות פורעים מהכפר שארבו בקרבת מקום והחלו להסתער ולכיוונם ולשבש את הצלת העדר. כוחות צה"ל שהוקפצו לאירוע הדפו את הפורעים בחזרה לכפר, ופתחו בסריקות נרחבות באזור לאיתור חוליית המרעילים. בכפר דווח עד כה על שלושה פורעים שנפצעו מירי של כוחות הביטחון בעת שהשתתפו בהתקפה על רועי הצאן.

מדובר באירוע ההרעלה השני שמתרחש בשטחי המרעה של החוות הסמוכות לכביש אלון רק בשבוע האחרון, והעשירי במספר מתחילת השנה. בחוות מצביעים בדאגה על תעוזתה המתגברת של החולייה שטרם נתפסה, ואומרים כי "מדובר בדפוס פעולה קבוע ומסוכן שעלול לעלות בחיי אדם".