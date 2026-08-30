גילה גמליאל בתגובה ראשונה לדרמה בליכוד

סערת הפריימריז בליכוד מסרבת להירגע: בעקבות פרסום התוצאות הסופיות והרשמיות של הבחירות המקדימות במפלגה, שבהן נקבע כי חברת הכנסת אתי עטיה עוקפת את השרה גילה גמליאל וזוכה במקום ה-25 הריאלי, גמליאל יוצאת בהתקפה חסרת תקדים.

בתגובה לפרסום התוצאות, שדחקו אותה אל המקום ה-35 הבלתי ריאלי, מסרה השרה גילה גמליאל: "הגשנו עתירה לבית הדין. לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטיה".

התגובה החריפה של גמליאל מגיעה בהמשך לדרמה היצרית והמשפטית שמסעירה את המפלגה בימים האחרונים. במוקד המחלוקת עמדה השאלה מי תזכה במשבצת השרון המיועדת לאישה השלישית ברשימה – משבצת שמשמעותה מקום בטוח בכנסת הבאה.

במהלך ספירת הקולות הראשונית הובילה גמליאל בפער קטן, אך בעקבות ספירה חוזרת שנערכה בקלפי במחלוקת בבאר יעקב – הליך שהובל על ידי השר חיים כץ, מקורבה של עטיה – התהפכה התמונה ועטיה עברה לקדמת הבמה.