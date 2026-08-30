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חדשות פוליטי מדיני

נפגשו בארבע עיניים: ההצעה החדשה של נתניהו לוינטר

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר. זו ההצעה המעודכנת שהוא הגיש לו

20:12
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עופר וינטר ונתניהו (יונתן זינדל/פלאש90, אלון גלבוע)

מפת האיחודים והחיבורים במחנה הימין מוסיפה להתחמם לקראת סגירת הרשימות, כאשר התפתחויות משמעותיות נרשמות בשעות האחרונות בשתי גזרות מרכזיות בגוש.

הפרשן עמית סגל מדווח כי יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויו"ר זהות משה פייגלין מאיצים מאוד את המשא ומתן ביניהם לריצה משותפת. המגעים בין הצדדים, שנשקלו בכובד ראש בימים האחרונים, עברו לדרג מעשי במטרה להגיע להסכמות מהירות ולסגור את פרטי ההסכם.

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במקביל, דרמה לא קטנה מתרחשת בגזרת עופר וינטר. כפי שנחשף, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש לאחרונה בארבע עיניים עם תת-אלוף במיל' וינטר. במהלך הפגישה, הציע נתניהו לווינטר שני שריונים ברשימת הליכוד לכנסת.

עם זאת, וינטר החליט לדחות את הצעתו של ראש הממשלה. כעת, בשני הצדדים מסרבים להתייחס באופן רשמי לפרטי הפגישה או לסיבת הדחייה.

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רוני
לפני שעה

15 שנים נתניהו עוסק רק בדילים פוליטיים לשרידות אישית! כבר ב-1996 ראינו איך פוליטיקה קטנה ריסקה לנו את הביטחון, אנחנו נחליף את השלטון הזה בקרוב!
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