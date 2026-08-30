דרמה בליכוד: אחרי ספירה חוזרת - אלה תוצאות הפריימריז הסופיות

פריימריז בליכוד ( חיים גולדברג פלאש 90 )

אחרי ימים ארוכים של מתיחות יצרית, טענות לאי-סדרים, עתירות לבית הדין ואף מעורבות משטרתית, נקבעו התוצאות הסופיות והרשמיות של הפריימריז בתנועת הליכוד.

במוקד הסערה עמד המאבק הצמוד בין חברת הכנסת אתי עטיה לבין השרה גילה גמליאל על משבצת האישה השלישית ברשימה, שמשמעותה מקום ריאלי לכנסת הבאה. בתום הספירות החוזרות והבדיקות בקלפיות שבמחלוקת – ובראשן הקלפי בבאר יעקב – נקבע כי עטיה עקפה את גמליאל ועלתה למקום ה-25 הריאלי. מנגד, התוצאה הסופית מסמנת מכה פוליטית קשה עבור גילה גמליאל, שנדחקה אל המקום ה-35, המוגדר כמקום לא ריאלי ברשימת הליכוד. במטה גמליאל תקפו לאורך הימים האחרונים את הליך הספירה החוזרת שהוביל השר חיים כץ (ממקורבי עטיה), טענו כי הספירה בוצעה שלא כדין ואף הגישו עתירות וצווי מניעה, אך בסופו של דבר התוצאות קובעות את שיבוצה בתחתית הרשימה.

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לצד הדרמה בגזרת עטיה-גמליאל, התקבלו שינויים נוספים בצמרת המפלגה: חבר הכנסת משה סעדה רשם זינוק מרשים ביותר ועלה עד למקום העשירי ברשימת הליכוד לכנסת. כמו כן, השר שלמה קרעי רשם הישג נאה והתברג במקום ה-15 ברשימה הארצית (לפני שקודמו השריונים ומחוזות המפלגה).