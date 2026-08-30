ביינישים סירבו לנסוע עם חיילת - ונשלחו ל-10 ימי מאסר

שלושה לוחמי גבעתי, תלמידי ישיבות ההסדר, נשפטו הערב (ראשון) ל-10 ימי מחבוש בכלא צבאי, לאחר שסירבו לעלות על נגמ"ש נמ"ר יחד עם פרמדיקית.

השלושה, המשרתים בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, סירבו לבצע את המשימה על רקע נוכחות הפרמדיקית בכוח.

הערב החליט מפקד הגדוד לשפוט את השלושה ל-10 ימי מחבוש בכלא צבאי.

שפל מוסרי

בארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה תקפו בחריפות את החלטת המג"ד לשפוט את הלוחמים.

"אנחנו דורשות לשחרר מיד את הלוחמים ולהעניש את מי שמתעמר בהם", נמסר מהארגון. "אג'נדת הכפייה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית ואלימה".

עוד מסרו: "צה"ל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלנו. שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך".

בארגון הוסיפו כי "מדובר בחרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון", וטענו כי "לא תוכלו לדבר על גיוס חרדים כל עוד שומרי מצוות בצה"ל נרדפים על קיומה של התורה והקדושה".

"כלא לא ישבור אותם"

גם הרב דרור אריה, מרבני ישיבת ההסדר שדרות, תקף את הענישה.

"זו חוצפה שאין כדוגמתה", אמר הרב אריה. "שר הביטחון כשל בהגנה על לוחמים מסורים מפני הטרלול הפרוגרסיבי".

לדבריו, "החיילים הם גיבורים, כלא לא ישבור אותם. הם עמוד האש לפני המחנה, ייזכרו לדורות כמנצחים האמיתיים בסיפור ההזוי הזה".

הרב אריה הוסיף: "מפקדיהם פעלו בניגוד להלכה ובניגוד לפקודה. מי שהיה צריך להישפט זה המפקדים שעברו על הנהלים".

האירוע שהוביל לסירוב

האירוע התרחש בסוף השבוע, כאשר כוח מגדוד רותם של גבעתי, המורכב מלוחמים תלמידי ישיבות, נדרש לצאת לפעילות מבצעית ברצועת עזה. במסגרת המשימה נדרש הכוח לבצע סיור מבצעי בנמ"ר.

בשלב מסוים התברר ללוחמים כי פרמדיקית תצטרף לכוח. על פי הפרטים שנמסרו, השלושה סירבו לעלות לנמ"ר יחד איתה.

הסירוב הוביל לביטול הפעילות המבצעית. בעקבות האירוע הוחלט כי הלוחמים יועמדו לדין משמעתי, וכאמור, הערב נגזרו עליהם 10 ימי מחבוש.