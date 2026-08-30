לקראת גל חום כבד; הגשם בדרך לאיזור אחד: תחזית מזג אוויר

גשם ( שאטרסטוק )

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להציג מגמת התחממות הדרגתית, כאשר עומסי החום יעלו עד לאמצע השבוע, ולאחר מכן תורגש הקלה קלה לקראת סוף השבוע.

השבוע ייפתח ביום שני עם מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה קרובות לממוצע העונתי, כאשר בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שלישי יימשך הטונוס החם כאשר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותירשם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. השיא יגיע ביום רביעי, שיחל כיום נאה אך יביא איתו התחממות קלה נוספת. מזג האוויר נעשה מעט חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, בעוד שבמישור החוף תורגש הלחות והאוויר יהיה הביל.

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במהלך יום חמישי לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר – מוסיף להיות חם מעט מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ, ובאזור מישור החוף יימשך עומס החום הביל.

בסוף השבוע תיבלם מגמת ההתחממות: ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה.