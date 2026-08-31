"הכי חשוב לי בעולם": שחר טבוך חושף מה קיבל על עצמו באלול

שחר טבוך ( צילום: סרוגים )

לצד החזרות, ההופעות והחזרה לשגרה אחרי החתונה, שחר טבוך מקפיד בימים אלה גם על שגרה אחרת לגמרי. במהלך חודש אלול הוא מגיע לסליחות בכל יום, מספר על הקבלות שלקח על עצמו לאחרונה ומסביר למה גם בתוך לוח זמנים עמוס, על האמונה שלו הוא לא מוכן לוותר.

צפו בראיון של שחר טבוך לסרוגים

כששאלנו את טבוך אם בתוך כל העומס יוצא לו להגיע גם לסליחות, הוא לא ממש הבין איך יכולה להיות תשובה אחרת. "מה זאת השאלה הזאת? ברור. סליחות כל יום", הוא אומר בהתלהבות. "בלי שינה, סליחות. עוד סליחות, עוד סליחות, תקיעת שופר, תיקון חצות. עובדות".

"אני מחפש את הדבר הבא"

הסליחות הן רק חלק מהדברים שטבוך מקפיד עליהם בתקופה האחרונה. כשנשאל מה קיבל על עצמו בחודש אלול, הוא סיפר כי הוסיף לשגרה שלו גם הקפדה על ברכות.

"זה קשה, כי אני עוד לא יודע מה לקחת", הוא מודה. "לקחתי שברכת המזון ומעין שלוש, לקחתי שלוש ביום. אני עכשיו, ברוך השם, עושה, אז אני מחפש את הדבר הבא. אם יש לך המלצות, תביאי".

במהלך השיחה עלתה גם האפשרות של אמירת "מזמור לתודה", אלא שטבוך מיהר להבהיר שגם את זה הוא כבר עושה. כשנזרק לאוויר גם "שיר השירים", הוא כבר התעניין באפשרות להוסיף אותו לשגרה.

שחר טבוך בשיר פופ אמוני טהור ( מתוך הקליפ "תודה השם" )

מתפלל גם על השיר בפסטיגל

עבור טבוך, התפילות לא מנותקות גם מהדברים שמעסיקים אותו בקריירה. לקראת החזרה שלו לפסטיגל, הוא מספר שהוא מכניס לתפילות גם בקשה אישית להצלחת השיר שלו השנה.

"עכשיו בסליחות אני מבקש שהשיר יזכה, בתקיעת שופר", הוא מספר. "אני משתדל באמת. בסוף מי מחליט?"

טבוך אף מספר שבעבר קיבל על עצמו לומר "נשמת כל חי" במשך 40 יום - דבר שהוא ממליץ עליו בהתלהבות גם לאחרים. מבחינתו, החיבור בין העבודה לאמונה הוא טבעי, וגם ברגעים המקצועיים הגדולים הוא לא מפריד בין השניים.

ואיך מצליחים לשלב סליחות, תפילות וקבלות בתוך תקופה עמוסה כל כך? מבחינתו, סדר העדיפויות ברור. "אין מה לעשות, זה הכי חשוב לי בעולם", הוא אומר. "בסוף הוא נתן לי הכול. למה שאני לא?"