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חדשות פוליטי מדיני

השותף של איזנקוט קובע: "וינטר בגוש נמות ולא נתגייס"

אנשי איזנקוט ממשיכים להכות במפלגתו הטרייה של תת אלוף במיל' עופר וינטר וקבעו כי וינטר יהיה "האצבע ה-61 של גפני ודרעי" 

19:38
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גדי איזנקוט (אבשלום ששוני/פלאש90)

מתן כהנא המתמודד במפלגת ישר תחת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ממשיך במתקפתו החריפה על תא"ל במיל' עופר וינטר, ותיאר את וינטר, שהעביר את מרבית חיו בשירות כקצין בצה"ל, כמי שיהיה האצבע ה-61 " בגוש נמות ולא נתגייס".

כהנא יצא למתקפה נוספת על וינטר, לאחר שכבר מאז הכרזתו של וינטר על מפלגתו החדשה "עמך ישראל" התנגשו שתי המפלגות הפוליטיות החדשות מספר פעמים. כעת מזהיר כהנא, המתמודד הדומיננטי והקול האקטיבי ביותר של מפלגת ישר חוץ מאיזנקוט, כי וינטר יהיה האצבע ה-61 לעוד ממשלת חרדים.

"עופר וינטר הוא האצבע ה-61 של גפני ודרעי. הוא קבע שהוא בגוש נמות ולא נתגייס" הזהיר כהנא בתקיפות. לפני מספר ימים הספיק כבר להכריז איזנקוט כי וינטר לא יוכל להיות שר ביטחון בממשלתו, וגם וינטר הודיע כי לא ימליץ על איזנקוט בעקבות מה שתיאר כאי הסכמות תפיסתיות עמוקות בנושאי ביטחון ומדיניות, ומאז הקמת מפלגתו של וינטר יצאו שני הצדדים לשורה של מתקפות הדדיות.

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גידגיד
לפני 13 דקות

כמובן. אם נתניהו יזכה, הוא יתקע את הסכין עמוק עמוק בגב המשרתים. אין דבר שממשלת המשתמטים שונאת יותר מאשר אדם עובד, שגם עושה מילואים, ועוד יש לו דיעה עצמאית

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