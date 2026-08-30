עמית סגל: זה יביא ניצחון לנתניהו; וכמה מנדטים פייגלין שווה?

עמית סגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

לקראת סגירת הרשימות, המגעים והחיבורים במחנה הימין נכנסים לישורת האחרונה, כאשר התמונה הפוליטית בגוש מתחילה להתבהר. הפרשן הפוליטי עמית סגל מעריך כי המגעים בין בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר "כבר די מתים". לפי ניתוחו, מדובר בחלק מאסטרטגיה של ראש הממשלה בנימין נתניהו להציג את בן גביר כמי שמסרב לאיחודים ובכך להתחזק על חשבונו, זאת בעוד הסקרים מראים כי ריצה משותפת שלהם כלל אינה משתלמת מספרית.

בניגוד לגזרה זו, בין סמוטריץ' לבין משה פייגלין מתנהל משא ומתן רציני שנשקל בכובד ראש. במערכת הפוליטית מציינים כי לפייגלין יש בסיס תמיכה נאמן של כ-2 מנדטים – כוח משמעותי שעשוי להיות המפתח של סמוטריץ' למעבר אחוז החסימה.

עוד באותו נושא דפנה ליאל מעריכה: אלה יהיו תוצאות הבחירות חדשות סרוגים

באשר לסוגיית עופר וינטר, בסביבת ראש הממשלה מעריכים כי הנושא לא יוכרע עד לסגירת הרשימות. כפועל יוצא, הסיכוי לחיבור של וינטר עם סמוטריץ' או נתניהו לפני הגשת הרשימות נמוך, והמערכת תמתין לשבועות האחרונים שלפני הבחירות כדי לבחון את שאלת מעברו בסקרים.