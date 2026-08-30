"אני לא אשקר, יש לי פחד": שחר טבוך חושף את החשש מהפסטיגל

שחר טבוך חוזר השנה לפסטיגל בפעם השלישית, ואחרי ההצלחה הגדולה של השנה שעברה, הוא מודה שהפעם מגיע איתה גם לא מעט לחץ. בשיחה איתנו הוא מספר על הפחד לא לעמוד בציפיות, על המקום שהאמונה תופסת אצלו גם מאחורי הקלעים, ועל התחושה שהפסטיגל כבר הפך מבחינתו לבית.

כששואלים את טבוך איך הצליח למצוא את עצמו שוב על במת הפסטיגל, התשובה שלו מגיעה מיד: "הרבה תפילות". מבחינתו, זו לא רק אמירה. הוא מספר שהתפלל לא מעט כדי לחזור לבמה, ואף קיבל על עצמו לומר "נשמת כל חי" במשך 40 יום.

"זה עובד", הוא אומר בחיוך. "התפללתי בכל סוף תפילה. עכשיו בסליחות אני מבקש שהשיר יזכה, בתקיעת שופר. אני כאילו משתדל באמת. בסוף מי מחליט? בואי".

"הפסטיגל זה בית"

מעבר לרצון לחזור, טבוך מדבר בחום על האנשים שמאחורי הפסטיגל ועל המקום שהם נותנים לאורח החיים הדתי שלו. לדבריו, גם בתוך לוח הזמנים האינטנסיבי של ההפקה, הצוות דואג לאפשר לו לשמור שבת ולהקפיד על הדברים שחשובים לו.

"הפסטיגל זה בית. אלה האנשים הכי טובים שפגשתי בחיים שלי", הוא אומר. "כשאני שומר שבת, בעולם שאנחנו נמצאים בו, יש הרבה נפילות. והנה, הם נותנים לי את מה שאני צריך כדי לשמור את השבתות. אני שומר שם הכול לפי ההלכה, מביאים לי כשרות. אין אנשים כאלה".

השנה, בפסטיגל השלישי שלו, הוא כבר מרגיש הרבה יותר בנוח. "עכשיו אני מרגיש יותר נוח בבית", הוא מספר בחיוך, ומודה שכבר אפשר גם "לעשות קצת בלגן" - אם כי לדבריו, הוא עדיין משתדל להיות "ילד טוב".

מי שהופכת את החזרה השנה למרגשת אפילו יותר עבורו היא נועה, חברתו הטובה מילדות, שאיתה הוא חולק כעת גם את במת הפסטיגל. "תחשבי שיש את החברה הכי טובה מילדות, מגיל אפס. אני ונועה צמחנו ביחד, פרויקט ראשון ביחד, הכול ביחד".