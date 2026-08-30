תקרית נוספת: מיכלית נפט נפגעה במיצרי הורמוז

המתיחות במפרץ נמשכת: מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח כעת (ראשון) על מיכלית נפט שנפגעה בזמן שיט במיצרי הורמוז, במרחק של כ-22 קילומטר מחופי מחוז ח'סב שבעומאן.

לפי הדיווח, הרשויות פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע - אך בשלב זה לא דווח על נפגעים בגוף. "ספינות הנמצאות באזור מתבקשות לנקוט במשנה זהירות ולדווח על כל פעילות חשודה", נמסר.

הדיווח על התקרית הנוכחית במיצרי הורמוז מגיעה שעות ספורות אחרי שדווח כי הצי האמריקני יצר נתיב שיט חדש לחלוטין אל מחוץ למיצר, זאת אחרי שחפרו והעמיקו את קרקעית הים. על פי המעקב הלוויני, במהלך החודשים האחרונים פתח הצי האמריקאי במבצע חפירות תת ימי, במסגרתו גרפו את קרקעית הים, העמיקו והרחיבו נתיב שיט שעד כה לא אפשר תנועת מכולות נפט גדולות, סמוך לחוף העומאני, מחוץ להישג ידו של המשטר האיראני.

נתיב השיט הטבעי המקורי עמד ברוחב של כ-1,600 רגל עם עומק טבעי של כ-93 רגל, נתונים המאפשרים תנועת אוניות מסחר סטנדרטיות אך לא מכליות נפט עצומות, המוכרות בתעשיית הנפט בתור VLCCs (נושאות נפט גדולות במיוחד). הצי האמריקני פילס מחדש את הנתיב לאורך החודשים האחרונים, גרף את קרקעית הים וביצע עבודות הרחבה של הנתיב, הנמצא בין האי העומאני ג'זיראת מוסנדם והחוף העומאני.

הנתיב הפך להיות אחד מעורקי התנועה המרכזיים החדשים של המצר, וכעת מוציאה ארה"ב דרכו מיליוני חביות נפט כל לילה. בזכות האי ג'זיראת המאגף את הנתיב מצפון ובזכות עקמומיות כדור הארץ, האיראנים אינם יכולים לכוון תקיפות באופן אפקטיבי לנתיב החדש.

הצי האמריקני פילס מחדש את הנתיב לאורך החודשים האחרונים, גרף את קרקעית הים וביצע עבודות הרחבה של הנתיב, הנמצא בין האי העומאני ג'זיראת מוסנדם והחוף העומאני.

הנתיב הפך להיות אחד מעורקי התנועה המרכזיים החדשים של המצר, וכעת מוציאה ארה"ב דרכו מיליוני חביות נפט כל לילה. בזכות האי ג'זיראת המאגף את הנתיב מצפון ובזכות עקמומיות כדור הארץ, האיראנים אינם יכולים לכוון תקיפות באופן אפקטיבי לנתיב החדש.