מנתקים מים וחשמל: המהלכים של צה"ל נגד מבצר חיזבאללה

גורמים סעודיים בכירים ששוחחו עם גוף התקשורת הסעודי, אל עראביה, מדווחים על לחץ מתגבר של ישראל על המחבלים הלבנוניים ויועציהם האיראנים הנצורים תחת רכס עלי טהאר, במבצר חיזבאללה התת קרקעי במקום.

על פי הדיווחים הסעודיים, ישראל הגבירה בעת האחרונה את פעילות הכוחות במרחב נגד המתקן ומבצעת פגיעה עקבית ושיטתית בתשתיותיו, כאשר על פי הסעודים, החל פירוק של תשתיות נרחבות של חיזבאללה באזור הרכס, כולל תשתיות אשר תומכות ישירות במחבלים תחת הרכס, כמו קווי מים וחשמל.

גם על פי דיווחים לבנוניים ישראל פועלת ביתר שאת כנגד המתחם, כאשר ישראל הודיעה כבר לארצות הברית ולבנון שלא תקבל את המשך קיומו של המתקן בשטח שמשמש כמתקן אסטרטגי של חיזבאללה, ומשמש גם את משמרות המהפכה בפעילותם נגד ישראל.