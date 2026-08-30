נתניהו למנהיג האירופי: "תודה על אומץ הלב אל מול הצביעות"

( אלכסנדרוס מיכאלידיס\שאטרסטוק, חיים גולדברג\פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה היום (ראשון) לראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה, זאת לאחר שהוא יצא להגנת ישראל והביע ביקורת על קריאת נשיאת סלובניה נטאשה מוסר שקראה לתמוך בעמדת האיחוד האירופי נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

"תודה לך על אומץ הלב והבהירות שהפגנת אל מול הצביעות של האיחוד האירופי" כתב נתניהו ברשתות החברתיות. "כשטורקיה, חברה בנאט"ו, כובשת באופן בלתי חוקי מחצית מקפריסין - בעצמה חברה באיחוד - האיחוד האירופי שותק. אך כשהעם היהודי רוצה לממש את זכותו ההיסטורית לבנות ולחיות במולדתו - האיחוד האירופי זועם". "אתה הזכרת לכולם שסלובניה היא מדינה ריבונית וחברה שוות זכויות באיחוד האירופי" הוסיף ואמר ליאנשה. "זו לא פרובוקציה - אלא זכות שיש אנשים שרוצים לנשל ממנה. תודה לך, יאנז, על הובלתך ועל השקפת עולמך".

עוד באותו נושא מהפך באירופה: אחת המדיניות העוינות לישראל מחליפה ראש ממשלה חדשות סרוגים

כאמור, העימות בסלובניה החל בשבוע שעבר, כאשר הנשיאה מוסר קראה לתמוך בעמדת האיחוד האירופי נגד ישראל. "החוק הבינלאומי הוא לא עניין של בחירה פוליטית. הוא חל באופן שווה על כולם" טענה. "לכן, סלובניה חייבת לתמוך בעמדה האירופית הברורה בנוגע להרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית. אין מקום לקביעת סטנדרטים כפולים".

בתגובה, ראש הממשלה יאנשה אמר כי "להזכיר את החוק הבינלאומי ובמקביל לדבר על רצח עם בעזה או ביהודה ושומרון (המכונה 'הגדה המערבית') - דבר שאף גוף מוסמך על פי המשפט הבינלאומי לא קבע - זוהי בחירה פוליטית מסוג מיוחד. סלובניה היא מדינה ריבונית וחברה שוות זכויות באיחוד האירופי, ובלי הסכמה שלנו אין 'עמדה אירופית ברורה' שחובה לתמוך בה".