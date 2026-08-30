עסקת חייו: טראמפ וונצואלה משנים את העולם

בעקבות המלחמה באיראן וכותרות אחרות, המהלך הדרמטי של טראמפ לא זכה לתשומת לב מספקת, אך העסקה של הנשיא האמריקאי עם ונצואלה היא אירוע היסטורי שצפוי לא פחות מלשנות סדרי עולם, וישפיע גם על האזור וישראל.

במהלך סוף השבוע הכריז הנשיא טראמפ על הסכם בעלות היסטורי, במסגרתו העבירה ונצואלה את הזכויות והאחזקה של עתודות נפט בסדר גודל של 65+ מיליארד חביות אל ידיים אמריקאיות, חברות אמריקאיות ינהלו את חפירת הבארות ושאיבות הנפט, שצפוי ללכת ברובו אל בתי זיקוק בארצות הברית ומשם לשוק העולמי והאמריקאי.

לא רבים יודעים זאת, אך ונצואלה, אשר מאז תחילת כהונתו של טראמפ ולכידתו של הנשיא מאדורו הפכה לחצי מדינת חסות אמריקאית, היא המדינה בעלת עתודות הנפט המוכחות הגדולות בעולם, אפילו יותר מרוסיה וסעודיה, אך שחיתות, ניהול לא תקין, חוסר בתחזוקה וחוסר יכולת טכנולוגית מונעים את השימוש בעתודות של עשרות מילארדי חביות נפט.

כעת, במסגרת העסקה עליה הכריז טראמפ, כחצי מהנפט הונצואלי יעבור לניהולן של ידיים אמריקאיות. חברות הנפט יספקו את הטכנולוגיות ויכולות הבנייה הדרושות לחפירות הנדרשות, וינהלו את שאיבת וזיקוק המשאב, שמרביתו יילך מיד אל השוק האמריקאי.

מדובר במהלך דרמטי בסדר גודל היסטורי, ההסכם מעביר לארה"ב שליטה על יותר מ-65 מיליארד חביות נפט למאה שנים לפחות. מדובר על כמויות אדירות, שיכולות להרוות אפילו את הצמא של ארצות הברית לנפט לשנים רבות, טראמפ כבר הודיע כי יעשה שימוש בנפט זה למלא מחדש את המלאים האסטרטגיים, שהתרוקנו ברובם במהלך המלחמה עם איראן.

מדינות רבות במזרח התיכון, בדגש על סעודיה ואיראן, מביטות על המהלך בלא פחות מאימה. עד כה הייתה ונצואלה חלק מקרטל הנפט הסעודי אופ"ק, והוטלו עליה מגבלות ייצור רבות על מנת שלא לפגוע בשורת הרווח הסעודית, על פי דיווחים טראמפ צפוי גם לדחוף לפרישת ונצואלה מאופ"ק.

מהלך שכזה, יחד עם פרישתה של איחוד האמירויות לפני מספר חודשים, צפוי לאפשר הצפה של השוק הגלובאלי בנפט זול וזמין ממקורות אמינים, ולאפשר בנוסף מעקף של מצר הורמוז, דבר שישחרר את החנק האיראני על הכלכלה העולמית.